Любой из этих способов поможет сделать лезвия ножниц снова острыми.

Ножницы давно стали необходимой вещью в каждом доме. Если их использование стало проблематичным и приходится прилагать больше усилий, чтобы они резали, значит их пора наточить.

В целом достаточно затачивать их раз в полгода и тогда они будут служить вам долго и с удовольствием.

Сегодня рассмотрим, как и чем заточить ножницы.

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Как заточить ножницы алюминиевой фольгой

Этот вариант по праву считается самым простым и доступным, поскольку не требует никаких вложений или особых навыков.

Вам понадобится лист фольги около 20-30 сантиметров. Его нужно сложить несколько раз, что получить толстую полоску шириной 2,5 сантиметра.

Чтоб заточить ножницы, необходимо разрезать полосу, стараясь использовать при этом всю длину лезвия. После этого возьмите сухую ткань и протрите поверхность ножниц.

Как заточить ножницы дома наждачной бумагой

Если у вас есть наждачка, то она тоже прекрасно подойдет для заточки. Потребуется маленький кусочек зернистостью 150-200. Чем она меньше, тем будет лучше результат.

Сложите лист пополам шероховатым слоем наружу. Затем нужно несколько раз порезать его всей длиной лезвий ножниц и протереть их влажной тканью. Они будут как новенькие.

Теперь рассмотрим, как заточить ножницы бруском точильного камня.

Как заточить ножницы точилкой

Это еще один популярным метод заточки, однако он потребует больше усилий, ведь для лучшего результата придется разбирать ножницы.

Нужно выкрутить средний винт, чтоб получить полный доступ к каждому лезвию. Точильный камень смазываем хонинговым маслом, а затем переходим к заточке.

Каждое лезвие нужно потянуть по камню вниз, придерживаясь правильного угла. Повторяем до тех пор, кого они не станут острыми. Затем влажной тканью протираем лезвия, чтоб убрать любые загрязнения.

Собираем ножницы и можно пользоваться.

Напоследок рассмотрим, как дома заточить ножницы с помощью иголки.

Как заточить ножницы иголкой

С этим методом стоит быть осторожнее, поскольку можно ненароком поколоть себе руки в процессе.

Иголку крепко зажмите пальцами, а затем "режьте" ее ножницами. В процессе вы отполируете и заточите режущие кромки ножниц гладкой металлической поверхностью иголки.

Повторите движения около 10 раз. Ориентируйтесь по состоянию лезвий.

Зная, как правильно заточить ножницы, вы сможете дольше ими пользоваться, а не покупать каждый раз новые.

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