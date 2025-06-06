Cyberpunk 2077 получит еще один 'последний патч', и, возможно, новое DLC

Релиз патча версии 2.3 состоится в конце июня, больше о нем расскажут в ближайшее время.

Хотя CD Projekt RED уже переключилась на разработку сиквела, оригинальную Cyberpunk 2077 польская студия забрасывать не спешит. Как стало известно, киберпанковый боевик получит еще один крупный патч, и, возможно, некое сюжетное дополнение.

Об этом объявили сами сотрудники CDPR во время недавней трансляции REDstreams. "Последний патч не был последним", пошутили в CD Projekt RED. Патч версии 2.3 выйдет 26 июня. Подробностей о том, какие именно нововведения ждут игроков, пока нет.

Интересный момент: прямо перед анонсом один из сотрудников студии Virtuos указал на своей странице в LinkedIn, что он работает над DLC для Cyberpunk 2077 с апреля 2025 года. Из текста следовало, что речь идет о "новых квестах с привлечением уже существующих персонажей". Вскоре после обнаружения информации разработчик удалил ее.

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Virtuos – это китайская аутсорс-студия, которая помогала с обновлением 2.2 для Cyberpunk 2077 в декабре 2024 года, так что сотрудничество с CD Projekt уже налажено. Это делает информацию о новом DLC более правдоподобной.

Официально CD Projekt Red не анонсировала новых DLC к игре. Расширение Phantom Liberty, напомним, вышло в сентябре 2023 года, и на тот момент считалось, что оно будет единственным.

Версия Cyberpunk 2077 для Nintendo Switch 2 поступила в продажу 5 июня, вместе с консолью. Ранее в сети появилось видеосравнение Cyberpunk 2077 на Steam Deck и на Switch 2. На втором свитче игра выглядит лучше за счет поддержки консолью DLSS, в то время как на стимдеке FSR сильно "мылит" картинку.

Также стало известно, что развитие вселенной Cyberpunk 2077 не остановится на одних лишь играх. Успех аниме Cyberpunk: Edgerunners вдохновил разработчиков на создание полноценного сериала или даже фильма. За его производство возьмутся авторы "Настоящего детектива" и "Мистера Робота".

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