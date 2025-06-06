AMD Ryzen 5 5500 и видеокарта Radeon RX 6600/RTX 2070 Super – базовая комбинация для недорогого игрового ПК.

На сегодняшнем рынке компьютерной техники представлен огромный выбор процессоров и видеокарт – на любой вкус и бюджет. Хотя для неопытного пользователя сделать правильный выбор может быть непростой задачей. Тем более, если предстоит покупка двух этих важных компонентов сразу.

Автор популярного YouTube-канала ScatterVolt опубликовал видео, посвященное лучшим комбинациям процессоров и видеокарт по состоянию на июнь 2025 года. Список разбит для разных бюджетов и ожидаемого качества графики.

Лучшей бюджетной комбинацией для 1080р-гейминга является AMD Ryzen 5 5500 или AMD Ryzen 5 5600 и Radeon RX 6600, GeForce RTX 2070 SUPER или Intel ARC A750. Если вы предпочитаете решения от Intel, имеет смысл рассмотреть тандем Core i5-12400F или Core i5-14400F с теми же GPU.

Процессор AMD Ryzen 5 7500F или AMD Ryzen 5 9600X и видеокарта Radeon RX 9060 XT или GeForce RTX 5060 – это уже выбор для более производительного игрового ПК.

Недорогой ПК для 1440p-гейминга может использовать те же процессоры, что и выше, но другие видеокарты. А именно Radeon RX 9070 или GeForce RTX 5070.

Экстремальный игровой ПК для 1440p должен комплектоваться либо Radeon RX 9070 XT, либо GeForce RTX 5070 Ti и процессором Ryzen 7 9700X.

Если вы ориентируетесь на 4K, лучше всего себя показывает связка Ryzen 7 9800X3D и GeForce RTX 5080. А если бюджет не ограничен, можно рассмотреть топовую RTX 5090 для максимальной производительности.

Видео дня

Согласно свежему опросу Steam, более 55% ПК-геймеров по-прежнему используют разрешение 1920×1080 для своего основного монитора. Тогда как самой популярной видеокартой является RTX 3060.

Ранее техноблогеры предостерегли геймеров от покупки новенькой GeForce RTX 5060 и обвинили Nvidia в манипуляции.

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