Четверг на календаре, а значит в онлайн-магазине Epic Games Store обновилась бесплатная раздача – на этот раз игрокам вновь отдают сразу две игры.
Первый проект из раздачи – Deathloop. Это боевик от первого лица от авторов франшизы Dishonored о бесконечной борьбе двух невероятно искусных убийц. Завораживающие пейзажи и дизайн уровней с фирменным почерком Arkane прилагаются.
Средний балл игры на Metacritic составляет 88 из 100 баллов. Выпущенная в 2021 игра стала лидером по количеству номинаций на The Game Awards 2021, включая "Игра года".
Второй бесплатной игрой стала Ogu and the Secret Forest. Это нарисованное вручную милое двухмерное приключение с головоломками и элементами ролевой игры, которое заслужило в Steam рейтинг 93%.
Оба тайтла можно добавить в библиотеку до вечера 12 июня. На этом череда тайных игр завершилась – через неделю будут дарить симулятор Two Point Hospital.
Напомним, ночь с 4 на 5 июня Sony провела State of Play – презентацию новых игр для PlayStation 5 и PS VR2. Показали новую игру про Джеймса Бонда, Nioh 3, ремастеры и файтинги.
А тем временем на мировой рынок вышла Nintendo Switch 2. Новая игровая консоль обещает стать одним из самых желанных устройств 2025 года и последующих лет, потихоньку полностью заменив первое поколение.