Это первый крупный запуск игровой консоли за последние пять лет.

Компания Nintendo сообщила о начале мировых продаж Switch 2. Новая гибридная игровая консоль обещает стать одним из самых желанных устройств 2025 года и последующих лет, потихоньку полностью заменив первое поколение.

От первого Switch вторая версия отличается существенно более мощной "начинкой" (в режиме телевизора некоторые игры удастся запустить в разрешении 4K), ярким 7,9-дюймовым IPS-дисплеем на 120 Гц/1080p, накопителем на 256 гигабайт и джойстиками с функцией мыши.

Вместе с консолью выходят 25 игр, хотя многие из них являются улучшенными версиями для Switch. Главным системселлером станет Mario Kart World, новая часть популярной гоночной серии. Также на втором свитче доступны Cyberpunk 2077, Street Fighter 6 и Split Fiction, а до конца года планируется релиз Elden Ring, ремейка Final Fantasy VII и других игр ААА-класса.

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Вы также по-прежнему можете играть во все свои старые игры Switch на новой консоли, также есть огромный каталог классических игр для NES, Nintendo 64, SNES и GameCube 1980-х, 90-х и 00-х годов, доступных для игры с подпиской Nintendo Switch Online.

Nintendo Switch 2 - цена и первые впечатления

Консоль предлагается по рекомендованной розничной цене в 449 долларов США, что на 50% дороже оригинального Switch, который стоил $299. Выпущенная в 2021 году версия консоли с OLED-дисплеем стоила 349 долларов.

Nintendo Switch 2 предлагается в черной, красной и синей расцветках. В стандартную комплектацию входит блок питания, держатель для джойстиков Joy-Con, док-станция, документация, кабель HDMI на HDMI и ремешки для Joy-Con.

Профильные СМИ и техноблогеры уже получили доступ к консоли и делятся впечатлениями. Из плохого: LCD-дисплей. Австралийский блогер GamingTech сетует, что после игры на Switch OLED это прям сильный даунгрейд, так что играть советует на HDR-телевизоре, а не в портативе.

Вместе c тем пошли первые сравнения игр. Вот, к примеру, видео, где сравнивают Cyberpunk 2077 на SteamDeck и на Switch 2. На втором свитче игра выглядит лучше за счет поддержки консолью DLSS, в то время как на стимдеке FSR сильно "мылит" картинку.

Меж тем релиз PlayStation 6 и следующего Xbox ожидается в 2027 году. По слухам, в новом поколении Sony и Microsoft выпустят портативные версии консолей наряду с полноценными стационарными устройствами.

А уже до конца 2025 года может выйти портативка под брендом Xbox, разработанная ASUS.

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