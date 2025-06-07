Рассказываем все, что нужно знать об использовании азотных удобрений, и как не навредить своим растениям.

Азотные удобрения - это важная подкормка, которая необходима для вегетации растений. Их используют, чтоб восполнить дефицит соответствующих веществ в грунте. Проще всего азот вносить в формате комплексного удобрения, но можно использовать и отдельно.

Как и когда вносить азотные удобрения

В первую очередь стоит упомянуть важность соблюдения условий хранения. Если удобрения будут просроченным или нарушится герметичность их упаковки, это сделает использование такой подкормки бесполезной.

Также их не надо использовать осенью, ведь они могут снизить морозостойкость растений из-за того, что вызывают ненужный в это время рост побегов.

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Всегда нужно вносить эти удобрения в указанном производителем количестве. Если взять мало - результата не будет, а если много - растения могут получить химические ожоги и погибнуть.

Как влияют азотные удобрения на растения? Кроме восполнения дефицитов в грунте, они обеспечивают быстрый рост растений. Они активно наращивают зеленую массу, что важно для многих растений и может быть полезным, если погодные условия были неблагоприятными.

Какие бывают азотные удобрения

Можно легко сделать азотные удобрения своими руками. Для этого используют помет, навоз или компост. Однако в них очень мало азотных соединений. Именно этим объясняется необходимость вносить их в большом количестве для эффективности.

В то же время есть много разновидностей покупных средств с разным процентом содержания азота. Рассмотрим некоторые из них.

Жидкий аммиак считается самой концентрированной азотной подкормкой. В нем 83% азота. Его вносят на глубину около 10 сантиметров из-за быстрого улетучивания. В то же время он быстро растворяется в грунте.

Мочевина или же карбамид является сочетанием аммиака и углекислого газа. Продается он в гранулах. Использовать карбамид необходимо в паре с калийным удобрением, чтоб нейтрализовать токсичные соединения в мочевине.

Аммиачная селитра может похвастаться 34% азота в своем составе. Его используют осенью во время перекопки огорода или поля, а также как подкормку в весенне-летний период.

В хлористом аммонии содержится до 25% азота и вносят его исключительно осенью во время подготовки почвы к зиме.

В сульфате аммония около 20,5% азота. Эту полезную подкормку используют вместе с известью, чтоб погасить сильную кислую реакцию.

Зная, что такое азотные удобрения и как их вносить, можно получить прекрасный урожай.

Ранее мы рассказывали, как выбрать фосфорно-калийные удобрения для огорода.

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