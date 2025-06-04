Команда Edgerunners будет на Anime Expo в Лос-Анджелесе с 3 по 6 июня.

Cyberpunk: Edgerunners всё-таки получит продолжение, пусть пока и неясно, в каком виде. Перед Anime Expo 2025, который пройдёт в Лос-Анджелесе с 3 по 6 июля, команда шоу внезапно напомнила о себе в X (бывший Twitter), объявив, что она будет на ивенте и что-то там покажет.

Сериал вышел в сентябре 2022 года и стал прологом к Cyberpunk 2077, действия которого происходят за год до событий игры. История крутилась вокруг Дэвида Мартинеса, тинейджера из латиноамериканской диаспоры, который после трагедии в семье бросает учёбу и становится наёмником, эджраннером.

Оглядываясь на концовку аниме, если нас и ждёт продолжение, оно точно будет с новым героем. Возможно, это не сиквел, а новый сериал, или какой-то спин-офф. К примеру, недавно CDPR выпустила комикс, который рассказывает предысторию Ребекки из Edgerunners.

Видео дня

Любопытно, что ещё в сентябре 2024 года на Geeked Week CD Projekt RED и Netflix показали тизер нового совместного шоу, но с тех пор - тишина.

Ранее Хидео Кодзима заявил, что аниме по Death Stranding находится в производстве. При этом сериал не будет копировать сюжет игры, а предложит нечто такое, что могло бы претендовать на награду в Каннах или Венеции.

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