Новую часть Resident Evil не показали, но ивент все равно получился насыщенным.

В ночь с 4 на 5 июня Sony провела State of Play – презентацию новых игр для PS5 и PS VR2. Новую часть Resident Evil или Bloodborne на ПК не показали, но все равно было много чего интересного. Мы собрали главные трейлеры в одном посте.

007 First Light. Студия IO Interactive, известная по серии Hitman, показала первый трейлер игры про молодого Джеймса Бонда. Сюжет будет оригинальным без повторения одного из фильмов. Релиз в 2026-ом году, страница в Steam уже есть.

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Marvel Tokon: Fighting Souls. Анонсирован масштабный файтинг 4х4 с героями Marvel от авторов Guilty Gear. Издателем выступит PlayStation. Релиз состоится в 2026 году на PlayStation 5 и ПК.

Mortal Kombat: Legacy Kollection. Позже в этом году на PS4 и PS5 выйдет коллекция ремастеров Mortal Kombat 1-4. В нее войдут более 20 версий классических игр.

Pragmata. Capcom вспомнила о своей Sci-Fi адвенчуре, которую анонсировали еще 5 лет назад. Разработчики наконец-то показали геймплей и сообщили финальную дату выхода – 2026 год.

Nioh 3. Серия хардкорных "соулслайков" от Team Ninja получит продолжение. При этом на PS5 уже доступна демоверсия: пройти ее можно будет только до 18 июня.

Silent Hill f. Следующая часть легендарной хоррор-франшизы получила геймплейный трейлер. В ролике можно увидеть катсцены, а также сражения и исследование мира. Релиз игры ожидается уже 25 сентября 2025 года.

Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles. В новом издании можно будет поиграть как в улучшенную версию, так и в старую. Релиз – 30 сентября, предзаказы откроются уже сегодня.

Другие анонсы и трейлеры:

Запись презентации:

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