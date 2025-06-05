В ночь с 4 на 5 июня Sony провела State of Play – презентацию новых игр для PS5 и PS VR2. Новую часть Resident Evil или Bloodborne на ПК не показали, но все равно было много чего интересного. Мы собрали главные трейлеры в одном посте.
007 First Light. Студия IO Interactive, известная по серии Hitman, показала первый трейлер игры про молодого Джеймса Бонда. Сюжет будет оригинальным без повторения одного из фильмов. Релиз в 2026-ом году, страница в Steam уже есть.
Marvel Tokon: Fighting Souls. Анонсирован масштабный файтинг 4х4 с героями Marvel от авторов Guilty Gear. Издателем выступит PlayStation. Релиз состоится в 2026 году на PlayStation 5 и ПК.
Mortal Kombat: Legacy Kollection. Позже в этом году на PS4 и PS5 выйдет коллекция ремастеров Mortal Kombat 1-4. В нее войдут более 20 версий классических игр.
Pragmata. Capcom вспомнила о своей Sci-Fi адвенчуре, которую анонсировали еще 5 лет назад. Разработчики наконец-то показали геймплей и сообщили финальную дату выхода – 2026 год.
Nioh 3. Серия хардкорных "соулслайков" от Team Ninja получит продолжение. При этом на PS5 уже доступна демоверсия: пройти ее можно будет только до 18 июня.
Silent Hill f. Следующая часть легендарной хоррор-франшизы получила геймплейный трейлер. В ролике можно увидеть катсцены, а также сражения и исследование мира. Релиз игры ожидается уже 25 сентября 2025 года.
Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles. В новом издании можно будет поиграть как в улучшенную версию, так и в старую. Релиз – 30 сентября, предзаказы откроются уже сегодня.
Другие анонсы и трейлеры:
- DLC для Astro Bot
- Lumines Arise
- Bloodstained: The Scarlet Engagement
- Digimon Story Time Stranger
- Baby Steps
- Hirogami
- Ninja Gaiden: Ragebound
- Cairn
- Metal Gear Solid: Delta
- Thief VR: Legacy of Shadow
- Tides of Tomorrow
- Sea of Remnants
- Sword of the Sea
- Ghost of Yotei
Запись презентации: