Рассказываем про самые сладкие сорта, а также те, которые стоит посадить ради семечек.

В Украине тыква является сезонным, но горячо любимым продуктом. Осенью ее сметают с полок магазинов. Также есть спрос и на тыквенные семечки, которые очень полезны для здоровья.

Сегодня рассмотрим, какой самый сладкий сорт тыквы, а какой лучше посадить, если хотите больше семечек. Также мы рассказывали, когда сажать тыкву семенами в открытый грунт.

Самые сладкие сорта тыквы

В Украине существует множество хороших сортов, которые стоит попробовать вырастить. Сложно сказать, какой самый лучший сорт тыквы, поскольку у каждого из них есть свои особенности.

Видео дня

Начнем со среднепозднего сорта - Арабатской тыквы. Она грушевидной формы и способна вырастать до 20 кг. При этом ее средний вес около 5 кг. Обладает сочной, ароматной и сладкой мякотью с нотками грецкого ореха и ванили.

Одним из самых сладких считается сорт тыквы Медовый десерт. Он раннеспелый, округлой формы. Отличается медовым вкусом и сочной мякотью, вырастает до 11 кг.

Тыква Дынная является среднеспелой. У нее шаровидные плоды с толстой темно-оранжевой кожурой. В этой тыкве очень много витаминов и повышенная сахаристость. Вырастает до 15 кг.

Позднеспелый сорт Жемчужина также ценится за свои вкусовые качества. У него тонкая темно-зеленая кожура и грушевидная форма. Плоды вырастают до 8 кг.

Среднеспелая Новинка обладает оранжево-розовым цветом. В ее мякоти много аскорбиновой кислоты, плоды вырастают до 8 кг.

Сорт тыквы Хоккайдо очень популярен в Японии, но и у нас его часто покупают и сажают. В отличие от других видов эту тыкву можно есть целиком. После термической обработки даже кожура становится нежной и вкусной.

Плод вырастает до трех килограммов, имеет грушевидную или круглую форму, с приятным ароматом мускатного ореха. Мякоть по вкусу отдаленно напоминает жареные каштаны.

Сорта тыквы на семечки - Украина

Перейдем к тому, какой выбрать сорт тыквы на семечки. Для этих целей подойдут не все представители этой культуры. Важно не только наличие большого количества семечек, но и их вкусовые качества.

Лучше всего остановить свой выбор на ранне- и среднеспелых сортах крупноплодных и твердокорых тыкв. Это могут быть как наши сорта, так и заграничные.

Если говорить более конкретно, то хорошо для этих целей подойдут Альтаир, Лель, Народный, Южный, Светень, Украинский многоплодный и другие похожие сорта. При покупке семян стоит уточнять цели выращивания тыквы.

Вас также могут заинтересовать новости: