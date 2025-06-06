Релиз обновления запланирован на 13 июня.

Разработчики симулятора жизни inZOI поделились информацией о грядущем обновлении, которое выйдет 13 июня. В корейский Sims добавят поддержку чит-кодов, новые наряды, аксессуары, а также возможность обмениваться предметами между персонажами.

Кроме того, реалистичность в inZOI станет более проработанной: переедание будет вести к ожирению, а занятия спортом – набору мышечной массы.

Также изменится система романтических отношений между "зоями". Брак теперь не нужен, чтобы завести ребенка. Подростков также обновят: юные герои начнут встречаться друг с другом и смогут инициировать общение с помощью текстовых сообщений.

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Разработчики также выделили области, которые планируется улучшить в будущих обновлениях. Среди них – звуки, анимации, симуляцию и другие аспекты игры. "Команда inZOI продолжает внимательно прислушиваться к вашему мнению и стремится улучшать игровой опыт", – говорится в анонсе в Steam.

Напомним, симулятор жизни inZOI вышел 27 марта 2025-го в раннем доступе. Корейский Sims умудрился стать лидером по количеству "вишлистов" в Steam, обогнав, например, Hollow Knight: Silksong и Elden Ring: Nightreign. Релиз полной версии ожидается в 2026 году.

Напомним, прошлой ночью Sony провела State of Play – презентацию новых игр для PlayStation 5 и PS VR2. Показали новую игру про Джеймса Бонда, Nioh 3, ремастеры и файтинги.

А тем временем на мировой рынок вышла Nintendo Switch 2. Новая игровая консоль обещает стать одним из самых желанных устройств 2025 года и последующих лет, потихоньку полностью заменив первое поколение.

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