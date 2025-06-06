Заварной крем издавна считается одним из базовых и идеально подходит для разных десертов. Несколько его рецептов обязательно должны быть в кулинарной книге хозяйки.
Рассказываем, как приготовить заварной крем тремя разными способами.
Заварной крем - рецепт классический
Этот заварной крем для Наполеона просто необходимо знать. Чтоб его приготовить, берем:
- два желтка;
- одно яйцо;
- 350 миллилитров молока;
- 50 граммов муки;
- 50 граммов сливочного масла;
- 120 граммов сахара;
- 10 граммов ванильного сахара.
Взвешиваем и подготавливаем ингредиенты. В сотейник с толстым дном вливаем молоко и всыпаем половину сахара. Нагреваем до появления пара и снимаем с огня. В миске взбиваем желтки, яйцо, оставшийся сахар, ваниль и муку до побеления массы.
Вливаем туда половину нагретого молока и взбиваем миксером на средней скорости. Оставшееся молоко снова ставим на плиту и в него тонкой струйкой вливаем мучную смесь. Интенсивно мешаем будущий крем венчиком около 30 секунд. Когда он заварится и немного загустеет, убираем с огня и перемещаем его в миску.
Добавляем масло и перемешиваем до однородности. Накрываем пленкой так, чтоб она прилегала к поверхности. Оставляем крем остывать и после этого можно использовать.
Универсальный заварной крем - рецепт
Теперь рассмотрим, как приготовить заварной крем для Наполеона на 1 литр молока. Для него берем:
- литр жирного молока;
- 100 граммов сливочного масла;
- два яйца;
- ванилин;
- 250 граммов сахара;
- три столовые ложки муки.
В кастрюле или сотейнике с толстым дном нагреваем молоко. Туда же добавляем нарезанное кубиками масло. В это время взбиваем до однородности яйца с сахаром и ванилином. Вливаем смесь в молоко и перемешиваем.
Когда оно закипит, убавляем огонь и постепенно добавляем муку, быстро перемешивая крем. Когда он загустеет, можно убирать с плиты и охлаждать.
Этот заварной крем на молоке можно считать самым простым и без изысков. Перейдем к более интересному варианту.
Заварной крем со сгущенкой
Этот крем заварной прекрасно подойдет для трубочек и других десертов благодаря своему насыщенному вкусу. Чтоб его сделать берем:
- 300 миллилитров молока;
- 200 граммов сгущенки;
- 200 граммов сливочного масла;
- 60 граммов сахара;
- 30 граммов пшеничной муки;
- три желтка;
- столовую ложку ванильного сахара.
Масло заранее нагреваем до комнатной температуры. Сотейник с молоком ставим на медленный огонь. До кипения не доводим.
Желтки перетираем с сахаром, ванилью и мукой. Тонкой струйкой вливаем в эту смесь немного горячего молоко и быстро мешаем, чтоб не было комочков. Затем всю эту жидкость переливаем в сотейник и готовим до загустения. Не стоит его делать слишком густым, так как после остывания он станет еще гуще.
Полностью охлаждаем под пленкой, а затем взбиваем с мягким маслом. После этого частями добавляем сгущенку. Крем будет пышным и вкусным.