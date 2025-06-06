Заварным кремом можно смазать коржи или использовать его как начинку в десертах.

Заварной крем издавна считается одним из базовых и идеально подходит для разных десертов. Несколько его рецептов обязательно должны быть в кулинарной книге хозяйки.

Рассказываем, как приготовить заварной крем тремя разными способами.

Заварной крем - рецепт классический

Этот заварной крем для Наполеона просто необходимо знать. Чтоб его приготовить, берем:

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два желтка;

одно яйцо;

350 миллилитров молока;

50 граммов муки;

50 граммов сливочного масла;

120 граммов сахара;

10 граммов ванильного сахара.

Взвешиваем и подготавливаем ингредиенты. В сотейник с толстым дном вливаем молоко и всыпаем половину сахара. Нагреваем до появления пара и снимаем с огня. В миске взбиваем желтки, яйцо, оставшийся сахар, ваниль и муку до побеления массы.

Вливаем туда половину нагретого молока и взбиваем миксером на средней скорости. Оставшееся молоко снова ставим на плиту и в него тонкой струйкой вливаем мучную смесь. Интенсивно мешаем будущий крем венчиком около 30 секунд. Когда он заварится и немного загустеет, убираем с огня и перемещаем его в миску.

Добавляем масло и перемешиваем до однородности. Накрываем пленкой так, чтоб она прилегала к поверхности. Оставляем крем остывать и после этого можно использовать.

Универсальный заварной крем - рецепт

Теперь рассмотрим, как приготовить заварной крем для Наполеона на 1 литр молока. Для него берем:

литр жирного молока;

100 граммов сливочного масла;

два яйца;

ванилин;

250 граммов сахара;

три столовые ложки муки.

В кастрюле или сотейнике с толстым дном нагреваем молоко. Туда же добавляем нарезанное кубиками масло. В это время взбиваем до однородности яйца с сахаром и ванилином. Вливаем смесь в молоко и перемешиваем.

Когда оно закипит, убавляем огонь и постепенно добавляем муку, быстро перемешивая крем. Когда он загустеет, можно убирать с плиты и охлаждать.

Этот заварной крем на молоке можно считать самым простым и без изысков. Перейдем к более интересному варианту.

Заварной крем со сгущенкой

Этот крем заварной прекрасно подойдет для трубочек и других десертов благодаря своему насыщенному вкусу. Чтоб его сделать берем:

300 миллилитров молока;

200 граммов сгущенки;

200 граммов сливочного масла;

60 граммов сахара;

30 граммов пшеничной муки;

три желтка;

столовую ложку ванильного сахара.

Масло заранее нагреваем до комнатной температуры. Сотейник с молоком ставим на медленный огонь. До кипения не доводим.

Желтки перетираем с сахаром, ванилью и мукой. Тонкой струйкой вливаем в эту смесь немного горячего молоко и быстро мешаем, чтоб не было комочков. Затем всю эту жидкость переливаем в сотейник и готовим до загустения. Не стоит его делать слишком густым, так как после остывания он станет еще гуще.

Полностью охлаждаем под пленкой, а затем взбиваем с мягким маслом. После этого частями добавляем сгущенку. Крем будет пышным и вкусным.

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