Если вам кажется, что кроссовки осталось только выбросить, попробуйте этот метод.

Белая обувь, собственно, как и одежда, пачкается очень быстро. Но это не должно стать поводом отказывать себе в удовольствии, ведь если хочется носить белые кроссовки, это нужно делать обязательно. Другой вопрос - как почистить белые кроссовки из кожи или кожзама, чтобы вернуть им привлекательный вид.

Как почистить белые кроссовки в домашних условиях

Хозяйки, которым регулярно приходится отстирывать различные пятна от одежды и обуви, знают, что это задача не из простых. Иногда кажется, что вещь спасти уже нельзя - так глубоко въелась грязь. Кроме того, и ткани, и обуви свойственно со временем желтеть - выгорать на солнце, страдать от моющих средств. Тем не менее, есть два варианта, как почистить белые кожаные кроссовки или обувь из кожзама, чтобы снова наслаждаться ослепительной чистотой.

Первый рецепт

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Нет ничего проще, чем понять, как почистить белые кроссовки зубной пастой и почему именно такой метод считается наиболее результативным. Дело в том, что зубная паста сама по себе отбеливает, причем, не только зубы, но и другие поверхности. Если добавить к ней "усилители", результат вас впечатлит.

Итак, вам нужно смешать 1 ч.л соды, 1 ч.л подсолнечного масла и 1 ч.л зубной пасты. Все это перемешать до состояния густой кашицы, выложить самодельное чистящее средство на губку и натереть кроссовки. Как только вы это сделаете - сразу смывайте водой, ждать не нужно. Сода и зубная паста отбелят кроссовки, а благодаря маслу кожзам приобретет красивый блеск.

Второй рецепт

Этот вариант подойдет, если вам нужно знать, как почистить белые кожаные кроссовки от желтизны, а не только от грязи. Смешайте 1 ч.л моющего средства для посуды, 1 ч.л соды и 1 ч.л зубной пасты. Возьмите зубную щетку, обмакните ее в пасту, которую вы сделали, и потрите кроссовки. В конце, не смывая водой, вытрите обувь сухой салфеткой или бумажным полотенцем. Вуаля - даже старые желтые кроссовки снова станут белоснежными, как будто вы только что их купили.

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