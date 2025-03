Премьера назначена на 3 апреля.

Netflix представил трейлер аниме по Devil May Cry, премьера которого запланирована на 3 апреля.

История сосредоточится вокруг Данте, охотника на демонов, которому предстоит столкнуться с темными силами, желающими прорвать границу между человеческим миром и измерением демонов. Сам он даже не осознает, что именно от него зависит судьба обоих миров.

В самом трейлере показана эпичная нарезка демонов Данте под хит известной ню-метал группы Papa Roach - Last Resort. Также в ролике впервые показали Вергилия по версии Netflix.

Видео дня

В создании аниме принимал участие Хидеаки Ицуно, геймдиректор Devil May Cry 3, 4 и 5, а сценарий написал Алекс Ларсен, работавший над Капитан Лазерхоук: Blood Dragon Remix. Продюсером выступит Ади Шанкар, известный по адаптации Castlevania от того же Netflix.

Среди других игровых экранизаций к премьере готовится второй сезон сериала по The Last of Us, HBO показала финальный трейлер шоу, премьера которого назначена на 13 апреля. Кроме того, Нил Дракманн подтвердил, что во втором сезоне они исправили одно из главных расхождений с играми.

