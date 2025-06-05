Недорогой и простой в приготовлении форшмак - идеальная закуска на скорую руку.

Любители селедки обязательно должны приготовить форшмак - рецепт такой простой, что по плечу даже ребенку. Это намазка из соленой сельди, которая подается с хлебом. Блюдо популярно в еврейской и одесской кухнях. Единственного правильного варианта не существует - каждый готовит по-своему, поэтому не бойтесь экспериментировать.

Быстрый форшмак из селедки - простой рецепт

На приготовление у вас уйдет не более 15 минут, а если заранее отварить яйца, то хватит и 10 минут. Главное - выбрать свежую и качественную рыбу.

Вам понадобятся ингредиенты:

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слабосоленая сельдь - 1 шт.;

лук - 1 шт.;

сахар - 0,5 стол. л.;

яйца - 2 шт.;

черствый батон - 2 ломтика;

молоко - 3 стол. л.;

кисло-сладкие яблоки - 1 шт.;

подсолнечное масло - 1,5 стол. л.;

сок лимона - 2 чайн. л.;

соль, перец по желанию.

Яйца нужно отварить вкрутую и остудить, а селедку почистить от костей и нарезать небольшими кусочками. Лук нарезать кольцами, сбрызнуть соком и сахаром, мариновать около 5 минут. С яблока снять кожуру, а хлеб залить молоком.

Все продукты - селедку, яблоко, яйца, лук, батон - поместить в блендер. Добавить масло и специи по вкусу, после чего перебить до однородности. Форшмак по-еврейски принято подавать на поджаренных тостах. Хранится закуска в холодильнике не более 2 дней.

По такому же принципу вы можете сделать форшмак из сельди без яблока или с другими добавками, например, карамелизованный лук или плавленый сырок. А можно и вовсе заменить рыбу на лосось или тунец.

Форшмак из селедки с секретным ингредиентом

Этот вариант похож на классический, но с добавлением тайного продукта - сливок. Звучит необычно, но это очень вкусно - попробуйте сами.

Вам понадобятся:

селедка - 1 шт.;

лук - 1 шт.;

яблоко - 1 шт.;

яйцо - 1 шт.;

сливки 33% - 100 мл;

лимон - половина;

подсолнечное масло - 1 стол. л.;

соль, перец, зелень.

Яйцо отварить и остудить, из рыбы достать филе и нарезать. Почистить яблоко. Все продукты, кроме сливок, перебить с помощью блендера или мясорубки. Довести до вкуса с помощью специй.

Холодные, прямо из холодильника сливки взбивать 5-7 минут до кремообразной консистенции. Аккуратно вмешать в блюдо. Оставить в холодильнике на 1-2 часа.

После этого форшмак из сельди готов - намазывайте на бутерброды или подавайте с картошкой.

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