Вкусные конфеты "Рафаэлло" мало кого оставляют безразличным. Они давно ассоциируются с праздничным настроением. В то же время цена этих сладостей постоянно растет.
К счастью, приготовить конфеты Рафаэлло своими руками не сложно. Главное - выбрать хороший рецепт. Сегодня рассмотрим три таких.
Рафаэлло своими руками со сгущенкой
Для начала рассмотрим, как сделать Рафаэлло своими руками в более классическом исполнении. Для приготовления берем:
- 250 граммов сливочного масла;
- банку сгущенки;
- чайную ложку ванильного сахара;
- 100 граммов очищенного миндаля;
- 350 граммов кокосовой стружки.
Мягкое масло взбиваем до пышности и побеления. Порционно добавляем сгущенку комнатной температуры, не переставая взбивать.
Далее всыпаем ванильный сахар и кокосовую стружку, тщательно перемешиваем.
Оставляем эту массу стабилизироваться в холодильнике на 12 часов.
В это время нужно очистить миндаль. Для этого опустите его в кипящую воду на минуту, а затем поместите в ледяную воду. Это упростит задачу.
Очищенный миндаль подсушиваем в духовке при 140 градусах. Важно не дать ему подрумяниться.
Теперь формируем конфеты, вкладывая внутрь орехи. Обваливаем их в стружке и перекладываем на тарелку. До подачи рафаэлки нужно хранить в холоде. Отметим, что если смесь для конфет слишком жидкая, можно добавить немного сухого молока, измельченного миндаля или стружки.
Ленивые конфеты "Рафаэлло"
Как ни удивительно, можно приготовить простой вариант Рафаэлло своими руками - с вафлями. Для них нужно взять:
- 400 граммов белых вафель;
- 100 граммов сливочного масла;
- 150 граммов сгущенки;
- 50 граммов миндаля;
- 100 граммов кокосовой стружки.
Измельчаем вафли в блендере. Пересыпаем их в отдельную миску и смешиваем со сгущенкой, мягким маслом и несколькими ложками кокосовой стружки. Масса должна лепиться, но не быть слишком забитой.
Ложкой набираем эту массу, внутрь вкладываем орешек и скатываем шарик. Его затем покрываем кокосовой стружкой.
Оставляем рафаэлки в холодильнике на час или на 20 минут в морозилке.
Рафаэлло своими руками - пп вариант
Напоследок рассмотрим, как приготовить Рафаэлло своими руками без масла. для приготовления берем:
- 140 миллилитров молока;
- 12 граммов кукурузного крахмала;
- 100 граммов кокосовой стружки + для обваливания;
- подсластитель по вкусу;
- орехи на выбор.
В сотейнике смешиваем молоко, подсластитель и крахмал. Хорошо перемешиваем венчиком и увариваем до густого крема. Оставляем его немного остыть.
В отдельной миске смешиваем крем и стружку, перемешиваем. Нужна консистенция, которая позволит лепить ровные шарики. При потребности можно добавить больше стружки.
Далее нужно сформировать шарики с орехом внутри и обкатать их в стружке.