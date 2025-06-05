Рассказываем, как приготовить эти конфеты тремя разными способами.

Вкусные конфеты "Рафаэлло" мало кого оставляют безразличным. Они давно ассоциируются с праздничным настроением. В то же время цена этих сладостей постоянно растет.

К счастью, приготовить конфеты Рафаэлло своими руками не сложно. Главное - выбрать хороший рецепт. Сегодня рассмотрим три таких.

Рафаэлло своими руками со сгущенкой

Для начала рассмотрим, как сделать Рафаэлло своими руками в более классическом исполнении. Для приготовления берем:

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250 граммов сливочного масла;

банку сгущенки;

чайную ложку ванильного сахара;

100 граммов очищенного миндаля;

350 граммов кокосовой стружки.

Мягкое масло взбиваем до пышности и побеления. Порционно добавляем сгущенку комнатной температуры, не переставая взбивать.

Далее всыпаем ванильный сахар и кокосовую стружку, тщательно перемешиваем.

Оставляем эту массу стабилизироваться в холодильнике на 12 часов.

В это время нужно очистить миндаль. Для этого опустите его в кипящую воду на минуту, а затем поместите в ледяную воду. Это упростит задачу.

Очищенный миндаль подсушиваем в духовке при 140 градусах. Важно не дать ему подрумяниться.

Теперь формируем конфеты, вкладывая внутрь орехи. Обваливаем их в стружке и перекладываем на тарелку. До подачи рафаэлки нужно хранить в холоде. Отметим, что если смесь для конфет слишком жидкая, можно добавить немного сухого молока, измельченного миндаля или стружки.

Ленивые конфеты "Рафаэлло"

Как ни удивительно, можно приготовить простой вариант Рафаэлло своими руками - с вафлями. Для них нужно взять:

400 граммов белых вафель;

100 граммов сливочного масла;

150 граммов сгущенки;

50 граммов миндаля;

100 граммов кокосовой стружки.

Измельчаем вафли в блендере. Пересыпаем их в отдельную миску и смешиваем со сгущенкой, мягким маслом и несколькими ложками кокосовой стружки. Масса должна лепиться, но не быть слишком забитой.

Ложкой набираем эту массу, внутрь вкладываем орешек и скатываем шарик. Его затем покрываем кокосовой стружкой.

Оставляем рафаэлки в холодильнике на час или на 20 минут в морозилке.

Рафаэлло своими руками - пп вариант

Напоследок рассмотрим, как приготовить Рафаэлло своими руками без масла. для приготовления берем:

140 миллилитров молока;

12 граммов кукурузного крахмала;

100 граммов кокосовой стружки + для обваливания;

подсластитель по вкусу;

орехи на выбор.

В сотейнике смешиваем молоко, подсластитель и крахмал. Хорошо перемешиваем венчиком и увариваем до густого крема. Оставляем его немного остыть.

В отдельной миске смешиваем крем и стружку, перемешиваем. Нужна консистенция, которая позволит лепить ровные шарики. При потребности можно добавить больше стружки.

Далее нужно сформировать шарики с орехом внутри и обкатать их в стружке.

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