Шоу не будет связано с недавним фильмом "Подземелья и драконы: Честь среди воров".

Netflix начал работу над лайв-экшен сериалом во вселенной Dungeons & Dragons, сделав ставку на культовый сеттинг Forgotten Realms, в котором, например, происходят игры серий Baldur's Gate и Neverwinter Nights.

По информации издания Deadline, продюсером проекта выступает Шон Леви, работавший над "Очень странными делами", а сценаристом и шоураннером - Дрю Кревелло, известный по телесериалу от Apple WeCrashed с Джаредом Лето и Энн Хэтуэй в главных ролях. За производство отвечает Hasbro Entertainment.

Первоначально разработкой занималась студия Paramount+, которая даже заказала полный сезон, но позже отказалась от проекта из-за смены стратегии. Теперь Netflix запускает The Forgotten Realms с нуля, и шоу никак не связано с фильмом "Подземелья и драконы: Честь среди воров" 2023 года и предлагает новый взгляд на легендарную вселенную.

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Ранее мы рассказывали, что по вселенной карточной игры Magic: The Gathering снимут фильм. Производством занимается Legendary Entertainment, которая работала над "Соник в кино".

Кроме того, недавно бывший глава Blizzard Бобби Котик заявил, что экранизация Warcraft - один из худших фильмов, что он видел.

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