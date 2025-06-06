Есть несколько факторов, влияющих на вкус популярного овоща.

Свекла считается неприхотливой культурой, вырастить ее на своем огороде может каждый. Требований к уходу особых нет, однако если вам не хочется, чтобы овощ в итоге был горьким и жестким, узнайте, как усилить вкус свеклы в процессе созревания.

От чего зависит вкус свеклы и почему она горчит

Те, кто не знает, как вырастить вкусную свеклу, совершают ряд ошибок, из-за которых потом разочаровываются в урожае. Естественно, вкус овоща зависит от сорта и качества семян, но и метод выращивания, и уход играют не последнюю роль.

Свекла может вырасти горькой, если:

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не получила достаточно влаги, особенно в жаркое лето;

росла на глинистой почве;

не хватило калия, кальция, фосфора и натрия;

вы не прореживали посевы.

Несмотря на неприхотливость культуры, необходимо и ей создавать благоприятные условия. Как уже было сказано, свекла не приемлет глинистых и слишком плотных почв - плоды могут вырасти мелкими и жесткими. Землю с высоким уровнем кислотности также не надо использовать под свеклу, иначе культура будет расти очень медленно и хуже усваивать все подкормки. На вкус корнеплода влияет и время сбора урожая - если опоздали, то "переросток" вряд ли будет сладким.

Что нужно сделать, чтобы свекла выросла сладкой

Есть несколько способов, как вырастить более сладкую свеклу. В первую очередь, конечно, нужно учесть все вышеперечисленные нюансы, но дальше руководствуемся инструкцией.

Вам необходимо тщательно взрыхлить почву перед тем как высаживать свеклу, если грунт глинистый или песчаный, то добавить в него перепревший компост. Далее необходимо замерить кислотность, чтобы понять уровень. Если он слишком высокий, надо раскислять - добавлять золу или доломитовую муку, слишком низкий - щавелевую или лимонную кислоту. После высадки свеклы уход не заканчивается - все время, пока культура растет, землю необходимо постоянно рыхлить, чтобы на поверхности не образовывалась корка.

Что любит свекла на грядке - это натрий, и об этом важно не забывать. Именно это вещество вымывается дождем особенно быстро, поэтому когда корнеплоды будут наливаться, нужно поливать посадки раствором соли (1 ст.л на ведро воды), снабжая свеклу натрием.

Также благоприятно на вкус будущего урожая влияет и сульфат калия, как раз это вещество делает свеклу слаще и сочнее. Удобрение можно купить в магазине, а потом развести в пропорции 20 граммов подкормки на ведро воды.

Поклонникам органических удобрений стоит присмотреться к древесной золе и настою коровяка - они улучшают обменные процессы в почве и ускоряют впитывание полезных веществ. Пока растет ботва, используйте коровяк - килограмм на ведро воды, настоять десять дней, потом разбавить в пропорции 1:10 и поливать. Когда начнут формироваться плоды, берите золу - один стакан на ведро воды. Кстати, зола не только помогает свекле, но и почве, немного раскисляя ее. Такие нехитрые способы помогут вам добиться богатого и качественного урожая.

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