На церемонии Gayming Awards 2021 игра одержала победу в двух номинациях.

Журнал Gayming Magazine назвал лучшую ЛГБТ-игру прошедшего года. Ей стал ролевой экшен Hades от студии Supergiant Games.

Результаты церемонии Gayming Awards 2021 были опубликованы на сайте издания.

Победители церемонии:

ЛГБТ-игра года – Hades;

Выбор читателей Gayming Magazine – Hades;

Самая аутентичная репрезентация ЛГБТ – Tell Me Why;

Лучший ЛГБТ-персонаж года – Тайлер Ронан (Tell Me Why);

Лучшая ЛГБТ инди-игра – If Found…

Лучший ЛГБТ-сюжет – If Found…

Gayming-икона – Роберт Янг (разработчик BDSM-игры Hurt Me Plenty и симулятора мытья мужчин в душе – Rinse and Repeat);

Лучший ЛГБТ-стимер года – Deere.

Подробней про Hades

Hades – это ролевой экшен с элементами rougelike, сюжет которого основан на древнегреческой мифологии. Главный герой Загрей, сын Аида, пытается сбежать из подземного царства мертвых и добраться до горы Олимп.

Экшен был признан "Лучшей инди-игрой года" по версии Golden Joystick Awards, а также The Game Awards 2020. К слову, на последней церемонии игра и был представлена в восьми номинациях, и уступила только постапокалиптической драме The Last of Us Part II.

Автор: Сергей Коршунов