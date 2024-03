Стражи будут вынуждены встать на защиту Последнего города, который атакует Черный флот.

Компания Bungie анонсировала, что запуск Destiny 2: Into the Light состоится 9-го апреля вместе с обновлением 7.3.6.

Как отмечает GamingBolt, это гарантирует не только свежий контент и улучшения перед выходом The Final Shape, но и обновление качества жизни и настройки песочницы.

Компания анонсировала три прямые трансляции 19, 26 марта и 2 апреля. Как предполагается, на них разработчики предоставят подробную информацию и практический предварительный просмотр различных аспектов обновления.

Видео дня

Если ориентироваться на последние рекламные иллюстрации, то пирамидные корабли Черного флота атакуют Последний город и заставят Стражей его защищать. Точные подробности можно будет узнать уже в следующие недели.

Как известно, Destiny 2 доступна для игры на Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4, PlayStation 5 и PC.

Завершение саги о Свете и Тьме, которая лежит в основе всей вселенной Destiny должна была выйти в феврале 2024 года, но после ряда увольнений в компании, релиз перенесли на 4 июня. Это заставило Bungie продлить Сезон желаний на колоссальные шесть месяцев и создать целую серию бесплатных обновлений содержимого, изменения песочницы и качества жизни.

Как сообщалось, Sony купила знаменитых разработчиков Halo и Destiny за $3,6 миллиарда долларов. С тех пор Bungie пользовались независимостью, однако скандал с увольнением и падение доходов могут положить этому конец. Поэтому предстоящее обновление Destiny 2: Into the Light, которое проложит дорогу для The Final Shape станет решающим в вопросе автономности студии.

Вас также могут заинтересовать новости: