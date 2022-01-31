Студия Bungie станет отдельным независимым подразделением в составе PlayStation.

Как мы и предсказывали в материале о главных трендах в игровой индустрии в 2022 году, крупные покупки продолжаются. В Сети еще не утихли обсуждения насчет приобретения Activision Blizzard со стороны Microsoft, как свой шаг сделала Sony. Компания объявила о поглощении Bungie, известной по двум сериям шутеров — Halo и Destiny.

О покупке было официально объявлено в блоге PlayStation. Глава PlayStation Studios Хермен Хюльст дал следующий комментарий на этот счет: "Bungie создает игры с выдающимися технологиями, в которые очень интересно играть. Они также отличаются непревзойденной преданностью сообществам, которые играют в их игры, и все в PlayStation и PlayStation Studios будут рады тому, чем мы можем поделиться с ними и чему научиться у них. Я провел много времени со старшими сотрудниками Bungie, и очевидно, что их опыт и навыки в значительной степени дополняют наши собственные. Мы будем готовы приветствовать и поддерживать Bungie по мере их дальнейшего роста, и мне не терпится увидеть, что ждет эту невероятную команду в будущем".

В похожем ключе высказался генеральный директор Bungie Пит Парсон: "В лице Sony мы нашли партнера, который безоговорочно поддерживает нас во всем, чем мы являемся, и хочет ускорить наше видение создания развлечений для разных поколений, сохраняя при этом творческую независимость, которая бьется в сердце Bungie. Как и мы, Sony верит, что игровые миры — это только начало того, чем могут стать наши IP. Вместе мы разделяем мечту о создании и развитии культовых франшиз, которые объединяют друзей по всему миру, семьи разных поколений и поклонников на разных платформах и в разных сферах развлечений".

Главные подробности сделки

Sony заплатит за Bungie $3,6 миллиарда. Студия сохранит независимость в рамках PlayStation Studios и станет дочерним подразделением, а все руководители компании останутся на своих местах.

Bungie поможет внутренним командам Sony с созданием качественных игр-сервисов. Генеральный директор японской компании Джим Райан уже подтвердил, что в будущем их появится больше.

Сделка с Sony позволит Bungie расширить штат и улучшить качество новых проектов. Они останутся мультиплатформенными, то есть выйдут и на ПК с Xbox, а не только на PlayStation.

По словам западных СМИ, сделка готовилась около полугода, так что это не ответ на приобретение Activision Blizzard. Ранее к Bungie присматривалась Microsoft, но корпорация почему-то не купила студию.

Джим Райан также обронил фразу "мы ожидаем большего". Это намекает на новые покупки со стороны Sony.

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