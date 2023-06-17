Возник нешуточный спор.

Вокруг Diablo IV возник спор с участием разработчиков. Один из авторов Destiny из студии Bungie раскритиковал подход Blizzard Entertainment к автоматическому повышению уровней врагов в игре. Однако фанаты встали на защиту проекта. А руководитель компании ответил саркастическим сообщением.

Разработчик Destiny написал: "Diablo IV закрепила это, автоматическое повышение уровней врагов — это одна из худших идей в видеоиграх. Это лениво, сводит на нет часть игровых стилей, разрушает ощущение силы игроков и просто ерунда. Никогда не слышал, чтобы кому-то нравился этот тип системы. Уверен, что, если такие люди существуют, они ошибаются".

На это руководитель Blizzard Майк Ибарра ответил саркастическим замечанием: "Лениво, а как же". Фанаты тоже вступились за Diablo IV. Пользователи отметили, что масштабирование уровней врагов обеспечивает удобство. По их словам, такая система лежит в основе множества уровней. Однако разработчик Destiny указал именно на Diablo IV из-за ее успешного запуска и высокой популярности.

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Кратко о Diablo IV

Это продолжение знаковой серии экшен-RPG от Blizzard Entertainment. Сюжет в игре посвящен борьбе с Лилит, прародительницей человечества и дочерью Мефисто. Она обрела свободу и собирается поработить весь Санктуарий.

Diablo IV отметилась открытым миром, который включает более 150 подземелий, случайные события и множество квестов. Для путешествий по локациям можно использовать ездовых животных.

Прокачка персонажа и добыча как можно лучшей экипировки — это главные цели в Diablo IV, как и в предыдущих частях.

В игре реализован мультиплеер и кооператив — как сетевой, так и за одним экраном.

Diablo IV вышла 6 июня 2023 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

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