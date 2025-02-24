Пока что это всё, чем может поделиться Юрий Ловенталь.

Питер Паркер обязательно появится в следующей игре про Человека-паука. Всё же концовка Marvel's Spider-Man 2 заставила немного сомневаться в этом.

Об этом рассказал актёр озвучки последнего игрового Питера Паркера Юрий Ловенталь изданию The Direct. Впрочем, актёр отметил, что сам факт появления его героя в игре - единственное, что он может рассказать:

"Я мало что могу сказать об этой игре, но вы каким-то образом натолкнулись на единственную вещь, про которую я могу рассказать, и это то, что да, Питер не ушел. Он будет участвовать в следующей игре и не уйдет на пенсию, обещаю".

Также фанаты прогнозируют, что в триквеле будет аж 3 играбельных персонажа: Питер Паркер, Майлз Моралес и Синди Мун на псевдо Шёлк, которую так же представили в концовке второй игры.

Видео дня

Официального анонса Marvel's Spider-Man 3 ещё не было, но известно, что релиз триквела состоится не раньше 2028 года.

Ранее инсайдер Джефф Грабб делился информацией, когда Sony может анонсировать ремастеры классических частей God of War. По мнению журналиста, это возможно случится на годовщину серии, которая пройдёт в марте, оригинальной игре стукнет 20 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: