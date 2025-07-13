Smooth Motion доступна на превью-драйверах 590.26.

NVIDIA начала тестировать новую технологию Smooth Motion, она уже доступна в превью-драйверах версии 590.26 и работает с видеокартами серии RTX 40.

Технология работает по тому же принципу, что и AMD Fluid Motion Frames: она вставляет сгенерированные кадры между двумя отрисованными, тем самым визуально удваивая частоту кадров.

Главное преимущество - её можно использовать даже в тех играх, где не поддерживается DLSS Frame Generation, потому что она работает на уровне драйвера.

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По словам пользователей на форуме Guru3D, включить Smooth Motion напрямую через NVIDIA App пока нельзя, но её можно активировать через NVIDIA Profile Inspector.

В тесте World of Warcraft активация технологии увеличила FPS с 82 до 164 кадров в секунду. Однако стоит учитывать, что речь идёт о тестовой версии драйвера, и стабильность может быть неидеальной.

Smooth Motion пригодится в первую очередь для старых игр и проектов, где DLSS недоступен. Она также может быть полезной в сценариях, когда упор идёт на процессор, либо игра ограничена по частоте кадров.

При этом стоит понимать, что визуальное качество остаётся на уровне, это не замена полноценному масштабированию через DLSS, и артефакты возможны.

Ранее мы рассказывали, что цена GeForce RTX 5060 Ti упала рекордно низко. RTX 5060 Ti 16 ГБ по производительности находится примерно на одном уровне с RTX 3070 и Radeon RX 7700 XT.

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