Это еще одна попытка студии создать мобильный хит в духе Fallout Shelter.

Студия-разработчик Bethesda объявила об официальном выходе новой игры из популярной RPG-серии The Elder Scrolls. Нет, речь идет не о долгожданной TES 6. Вместо этого авторы выпустили бесплатный мобильный симулятор в духе Fallout Shelter.

Впервые геймеры могли опробовать новинку в конце сентября 2023 года, когда она вышла в раннем доступе на Android в некоторых регионах. Теперь ее могут скачать все желающие в магазинах Apple и Google Play.

Судя по всему, на разработку TES: Castles повлиял успех мобильной Fallout Shelter. Только вместо ядерного убежища геймерам предстоит отстраивать и облагораживать замок и живущую в нем династию. Управляя подданными и решая государственные вопросы можно либо достичь процветания, либо навлечь на себя народный гнев.

Фанаты тепло приняли The Elder Scrolls: Castles – на старте игра набрала 4,6 балла в App Store и 3,8 балла в Google Play. Большинство игроков посчитали новинку куда увлекательнее Fallout Shelter, которая на сегодня является самой успешной игрой компании с более чем 200 миллионов загрузок.

Трейлер The Elder Scrolls: Castles

The Elder Scrolls 6 анонсировали в 2018 году: что известно об игре

За 6 лет игроки получили лишь 30-секундный тизер (фанаты серии считают, что в нем показали Хаммерфелл) и обещания о том, что TES 6 превзойдет Skyrim. Ни одного геймплейного кадра, да в целом официальных новостей пока не было.

В марте 2024 года Bethesda подтвердила следующий этап работы над TES 6. В заявлении говорилось, что "возвращение в Тамриэль и игра в ранние билды наполняет нас радостью, возбуждением и обещанием приключений". Главное, что можно понять из этой информации – ранние сборки The Elder Scrolls 6 уже тестируются сотрудниками Bethesda.

Гейм-директор Bethesda Тодд Говард в 2023 году упоминал, что создание игры займет еще "пять с лишним лет", то есть даже при самом оптимистичном раскладе TES 6 выйдет в 2028 году.

Не исключено, что до релиза TES 6 выйдет некий другой проект по вселенной Свитков. Таковым может стать ремейк/ремастер четвертой части, то бишь Oblivion, о котором порой проскакивают слухи.

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