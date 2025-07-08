Компания не учитывает расходы на игры от собственных студий, поэтому на бумаге Game Pass не приносит убытков.

Инсайдер Крис Дринг заявил, что Xbox называет Game Pass прибыльным, не принимая в расчёт затраты на разработку собственных ААА-проектов.

Как он написал в X, в прибыльность подписки закладываются лишь выплаты сторонним студиям, маркетинг и техническое обслуживание, а расходы на first-party игры и потери от упущенных продаж просто игнорируются:

"Если бы студии Xbox получали компенсацию за потерянную выручку, сомневаюсь, что сервис вообще считался бы прибыльным".

Позже он уточнил, что с ним связались источники, которые уверяют: Game Pass остаётся прибыльным даже с учётом всех затрат. Но никаких конкретных данных не привёл.

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Microsoft уже не раз подчёркивала, что хочет увеличить аудиторию Game Pass втрое к 2030 году. Такого же мнения одна из основательниц Xbox Лора Фрайер. Она считает, что компания уйдёт из рынка консолей и полностью сосредоточится на Game Pass.

Но некоторые разработчики уже недовольны такой стратегией. Недавно создатель Dishonored Рафаэль Колантонио и разработчик Baldur's Gate 3 Майкл Доус сильно раскритиковали Game Pass, заявив, что подписка вредит продажам всех игр.

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