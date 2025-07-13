Всё же серия Assassin's Creed всегда была про вертикальность, и разработчики планировали оставить это так.

Одна из фишек Assassin’s Creed - вертикальный геймплей. Но в случае с Odyssey команда столкнулась с очевидной проблемой: в Древней Греции просто не было особенно высоких зданий.

Об этом рассказал дизайнер открытого мира Бэн Холл в свежем номере журнала Edge. По его словам, вертикальность - ключевой элемент игры, и разработчики всегда думают о том, как встроить в локации "каркас для скалолазания", чтобы игроку было интересно перемещаться по ним вверх и вниз: "В том же Assassin’s Creed Syndicate мы специально продумывали, как заманить игрока залезть на огромный собор или здание в Лондоне, даже если ему туда изначально не нужно".

А вот в Odyssey ситуация была противоположной: большую часть времени игроки передвигались по довольно плоским пространствам. Храмов хватало, но им далеко до парижских или лондонских построек.

Видео дня

Поэтому команде пришлось искать альтернативу. Решение нашли в гигантских статуях, разбросанных по всему миру. Они опирались на мифологию и реальные исторические объекты, но проектировались с элементами вымысла, чтобы добавить масштаба и интересных точек для восхождений.

"Они выполняли сразу несколько задач. Это были визуальные ориентиры, это добавляло эпика, это давало игроку повод свернуть с маршрута и забраться наверх. Мы получали ту самую вертикальность, которой в греческой архитектуре не хватало".

Ранее мы рассказывали, что появились первые подробности экранизации Assassin's Creed от Netflix. Шоураннером станет продюсер первых двух сезонов "Мира Дикого Запада".

Вас также могут заинтересовать новости: