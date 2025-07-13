Варенье из красной смородины получается кисло-сладким и очень вкусным.

Летом приходит пора консервировать свежие фрукты и ягоды на зиму. Очень вкусным получается варенье из красной смородины. Рассказываем, как приготовить его тремя разными способами.

Варенье из смородины пятиминутка - рецепт стаканами и граммами

Не у каждого есть дома весы, а некоторые и вовсе предпочитают быстро измерить все стаканами и начать готовить. Мы подобрали рецепт, в котором ингредиенты измеряются не только граммами, но и стаканами. Чтоб приготовить это варенье, нужно взять:

три стакана (500 граммов) красной смородины;

2,5 стакана (500 граммов) сахара.

Смородину тщательно промываем и очищаем от всего лишнего. Часть ягод разминаем. Добавляем сахар и оставляем на пять-десять минут. За это время смородина должна пустить сок.

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Пересыпаем в кастрюлю, доводим до кипения и уменьшаем огонь, но на поверхности все еще должны быть пузырьки. Варим так пять минут, снимая розовую пену.

Варенье из красной смородины пятиминутка - готово. В стерилизованные банки разливаем горячее варенье и закрываем стерильной крышкой. После охлаждения можно переносить их для хранения в погреб или кладовку.

Варенье из смородины без варки

Такая консервация готовится также просто. Благодаря тому, что не проводится термическая обработка, ягоды сохраняют гораздо больше витаминов. Для приготовления берем:

килограмм свежей красной смородины;

1,6-1,7 килограмма сахара.

Очищаем и перебираем смородину, чтоб оставить только хорошую. Промываем ее и перекладываем в чистую миску. Всыпаем часть сахара и перебиваем погружным блендером. Продолжаем его всыпать частями и взбивать, все кристаллики сахара должны раствориться.

Далее нужно процедить массу через сито и разлить по стерилизованным банками. Закрываем крышками и храним в холодном месте. Лучше убрать варенье из смородины на зиму в холодильник.

Варенье из смородины - густое как желе

Очень вкусное, интересное варенье из красной смородины получается, если приготовить его густым. Так, оно будет намазываться, а не растекаться, по выпечке и блинам. Для приготовления берем:

килограмм свежей красной смородины;

500 граммов сахара.

Ягоды перебираем, убираем весь мусор и хорошо промываем их. Затем перекладываем в кастрюлю и ставим на огонь. Перемешиваем смородину, чтоб она пустила сок. На этом этапе можно добавить немного сахара, чтоб ускорить процесс.

После закипания готовим ровно пять минут. Убираем с огня и всыпаем весь сахар. Перемешиваем до растворения.

В стерилизованные, еще горячие банки разливаем варенье и закрываем крышками. Оно очень быстро густеет и будет напоминать желе.

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