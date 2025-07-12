Именно это помогло Тиму Кейну выявить людей со страстью к разработке RPG.

Тим Кейн, один из создателей оригинального Fallout, продолжает вспоминать интересные моменты из своей карьеры. На этот раз он рассказал, как когда-то собрал команду для новой игры в Interplay, и как в этом помогла пицца.

По его словам, всё началось с простого письма: "Я просто разослал сообщение коллегам после закрытия одного проекта, предложив встретиться в конференц-зале - там будет пицца".

Он тогда не знал, что этот неформальный жест на самом деле станет отличным фильтром. Пришли только те, кому действительно было интересно работать над новым проектом, и именно из этих людей позже и сформировалась команда Fallout: "Это ограничение оказалось удивительным фильтром. Я собрал людей, с которыми действительно хотелось работать".

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Он добавляет, что работа в условиях ограничений может быть не помехой, а наоборот - источником силы. Главное, по его мнению, - фокусироваться на том, что действительно увлекает. В случае с Fallout, это была любовь к жанру и желание сделать необычную RPG.

Ранее Тим Кейн рассказал, что его заставили удалить весь код первого Fallout. Тиму Кейну угрожали судом, если на его компьютере останутся материалы разработки игры.

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