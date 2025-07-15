Сегодня украинцы отмечают очень важный праздник.

Князь Владимир Святославович - знаковая фигура для каждого украинца, потому что именно при его власти произошло крещение Киевской Руси. В 18 веке его причислили к лику святых, и в православной традиции он стал равноапостольным князем Владимиром. Также сегодня отмечается день ангела Владимира.

День Владимира в Украине - как отмечать праздник

Каждый патриот нашей страны знает, когда День Владимира, потому что торжество отмечают в одну и ту же дату с другим важным событием для нашей истории. В середине месяца, 15 июля, украинцы встречают День крещения Руси. Оба торжества изменили дату празднования в 2023 году, после того как ПЦУ ввела новый календарь. До этого и День Владимира по церковному календарю, и День крещения Руси отмечали 28 июля.

Также сегодня, в честь праздника, встречают еще одно событие - день ангела Владимира по церковному календарю. Вы можете поздравить всех владельцев этого чудесного имени, пожелать им благополучия и крепкого здоровья.

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Что нельзя делать в День святого Владимира - приметы и запреты

Православные христиане должны помнить - когда День Владимира в Украине, необходимо чтить память великого князя, причисленного к лику святых. Ни в коем случае нельзя грешить, иначе можно навлечь на себя немилость высших сил. Издавна крестьяне знали, что в эту дату категорически запрещено жать хлеб. Если ослушаться, урожая не будет. В целом, лучше не ходить в поля 15 июля - согласно поверью, можно встретить призрака, который проклянет блуждающего невежду.

На день ангела Владимира существуют несколько старинных примет:

листья на липе желтого цвета - осень наступит рано;

прошел дождь, но нет радуги - погода будет безоблачной;

громко гремит гром - к дождю;

с утра идет дождь - ближайшие дни осадков не принесут;

вечером 15 июля стелется туман - ждите затяжных дождей;

слышно стрекотание кузнечиков - к знойной жаре.

День памяти равноапостольного святого имеет такие же запреты, как и другие православные праздники. Нельзя ругаться, ссориться, желать кому-либо зла, завидовать и сплетничать, тяжело работать, устраивать генеральную уборку. Желательно найти время для молитвы и добрых дел - подать милостыню или помочь нуждающимся. Народные традиции рекомендуют провести 15 июля в умиротворении и спокойствии.

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