Благодаря 'Ведьмак 4' CD Projekt RED стала одной из самых дорогих компаний в Европе

Как сообщает Bloomberg, инвесторы уверены в невероятном успехе проекта.

Благодаря ожиданиям вокруг "Ведьмак 4" акции CD Projekt RED резко выросли. За последний год стоимость бумаг почти удвоилась, а в 2025 году они уже прибавили 40%.

В результате, как сообщает Bloomberg, CD Projekt стала одной из самых дорогих компаний в Европе по биржевым оценкам.

Игра, напомним, выйдет не раньше 2027 года, но инвесторы уверены, что как только проект доберётся до релиза, он принесёт студии рекордные продажи. Некоторые аналитики предполагают, что выручка компании может утроиться, и именно на этом ожидании и строится нынешний рост.

Видео дня

Впрочем, не все специалисты разделяют такой оптимизм. Некоторые аналитики уже советуют продавать акции, так как их цена, по их мнению, опережает реальные перспективы.

CD Projekt в прошлом уже сталкивалась с подобной ситуацией: перед выходом Cyberpunk 2077 акции студии тоже резко выросли, но после релиза, из-за проблем с игрой, сильно упали.

Ранее CD Projekt RED уже заявила, что "Ведьмак 4" не будет выглядеть так, как в геймплейном демо. После турбулентного запуска Cyberpunk 2077 компания решила несколько раз перестраховаться.

Кроме того, разработчик "Ведьмак 4" считает, что игрокам пока не стоит составлять мнение о Цири в игре. Впрочем, Ян Херманович уверен, что Цири - идеальный выбор главной героини.

Вас также могут заинтересовать новости: