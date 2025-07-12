Великолепное соте из баклажанов готовится из самых повседневных продуктов.

В середине лета кулинары готовят питательное соте из баклажанов. Витаминная закуска отлично подходит к мясу, гарнирам, рыбе, а также может быть самостоятельным блюдом.

Питательное соте лучшего всего готовить именно сейчас, пока продолжается сезон свежих овощей. Зимой вы будете благодарить себя за такую прекрасную консервацию.

Одесское соте из баклажанов перца и помидоров

Авторскую вариацию закуски предложила одесситка Елена. В этом рецепте блюдо получается в меру пряным, а овощи не распадаются в кашу.

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Вот что вам понадобится:

два баклажана;

одна морковь;

два болгарских перца;

две большие или три маленькие луковицы;

пять помидоров;

пять зубчиков чеснока;

пучок зелени;

три столовые ложки подсолнечного масла;

три столовые ложки томатной пасты;

половина столовой ложки сахара;

чайная ложка молотой паприки;

сто грамм воды;

щепотка черного перца;

щепотка соли.

Синенькие крупно нарубите - во время жарки они уменьшатся в объеме. Посыпьте солью и отложите в сторону. Морковь нарежьте четвертькругом, лук и томаты - крупным кубиком. Перцы (можно брать разных цветов для яркости) измельчите большими квадратами. Чеснок раздавите прессом. Измельчите ножом зелень.

В глубокой сковороде с маслом сначала обжарьте лук до румяности. Добавьте морковь и снова готовьте до мягкости. Затем отправьте к зажарке баклажаны и тушите 10 минут, постоянно помешивая, чтобы не пригорели. Следующими выложите перцы и жарьте ещё 3 минуты. Последними идут помидоры. Убавьте огонь до минимального, всыпьте томатную пасту, все приправы, разбавьте водой. Тушите соте из баклажанов на сковороде 10-15 минут под крышкой.

Когда блюдо почти готово, доложите чеснок и зелень. Верните крышку и тушите ещё пару минут. Готовую закуску оставьте остывать до комфортной температуры в сковороде.

Если хотите закрыть соте из баклажанов на зиму, то разложите горячее блюдо по стерилизованным банкам и закрутите прокипяченными крышками. Переверните дном вверх, накройте толстым одеялом, пока консервация полностью не остынет.

Более подробно процесс приготовления смотрите в видео.

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