Учёные назвали 10 игр, от которых сердце бьётся чаще (буквально)

В среднем эти игры повышают сердцебиение на 30%.

Сервис Compare the Market провёл необычный эксперимент: 10 участников играли в разные игры в течение двух недель, а исследователи замеряли их пульс.

В результате получился список из 10 игр, во время которых сердцебиение участников подскакивало сильнее всего по сравнению с обычным состоянием. За стартовую точку брался средний пульс, который считается нормальным, - 60 ударов.

1. The Last of Us - 90,9 уд/мин (+49%)

Постапокалиптический экшен про девочку и её приёмного отца, в котором игрок регулярно сталкивается с угрозами, дефицитом ресурсов и эмоциональными сценами. Частые стелс-эпиздоы, неожиданные схватки и общее напряжённое повествование - всё это способствует усилению сердцебиения.

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2. Call of Duty: Warzone - 86,3 уд/мин (+42%)

Королевская битва с быстрым темпом, резкими перестрелками и высоким риском. Концентрация и стресс во время финальных кругов зоны особенно сказываются на пульсе.

3. Fall Guys - 82 уд/мин (+34%)

Несмотря на мультяшную графику, эта игра вызывает массу стресса: таймер и риск вылета из раунда в любой момент заставляют нервничать не меньше, чем в соревновательных шутерах.

4. Rainbow Six Siege - 81,7 уд/мин (+34%)

Тактический шутер, где игрок должен действовать аккуратно и быстро реагировать на любую опасность. Внезапно выпрыгнувший из-за угла враг заставляет сердце застучать с новой силой.

5. FIFA 21 - 81,4 уд/мин (+33%)

Спортивные игры вызывают не меньше эмоций, особенно в онлайне. Последние минуты матча, спорные голы или пенальти могут серьёзно взвинтить сердцебиение, особенно если счёт равный.

6. Fortnite - 81,1 уд/мин (+33%)

Яркая, но напряжённая королевская битва, где важно не только метко стрелять, но и быстро строить. Постоянный контроль зоны, напряжённые дуэли и динамика финальных кругов сказываются на пульсе.

7. Red Dead Redemption 2 - 80,3 уд/мин (+32%)

Хотя игра неспешная, в ней хватает внезапных перестрелок, охоты, стычек с бандитами и других событий, которые выбивают из спокойного ритма. Особенно это заметно при встречах с законниками или дикой природой.

8. GTA V - 77,9 уд/мин (+28%)

Многообразие миссий, внезапные погони, хаос в открытом мире и напряжённые сюжетные сцены - всё это заставляет игрока постоянно быть на чеку. GTA остаётся одной из самых насыщенных по событиям игр.

9. NBA 2K20 - 77,4 уд/мин (+27%)

Как и FIFA, эта игра держит в напряжении на протяжении всего матча. Особенно в мультиплеере, где малейшая ошибка может решить исход встречи. Пульс растёт ближе к финальному свистку.

10. Assassin’s Creed Valhalla - 75 уд/мин (+23%)

Экшен с элементами RPG, где игрок участвует в сражениях, осадах и рейдах. Битвы с крупными врагами и длительные миссии с высоким риском часто сопровождаются физическим напряжением.

Ранее мы составляли топ-10 игр, в которых можно жить. На их прохождение уйдёт не менее 100 часов.

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