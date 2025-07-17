Есть несколько условий, чтоб получить дополнительные деньги от государства.

В 2025 году одна из категорий пенсионеров может получить доплату к своим выплатам. Важно только соответствовать определенным требованиям.

Рассказываем, кому положена надбавка к пенсии после 65 лет.

Доплата к пенсии после 65 лет: что важно знать

Украина гарантирует своим гражданам право на получение минимальной пенсии, которая должна быть не меньше 40% от минимальной зарплаты (3 200 гривень) и прожиточного минимума лиц, утративших трудоспособность. Если же человеку назначена меньшая сумма, то он может рассчитывать на дололнительные деньги, которые дотянут выплаты до указанного уровня.

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Те, кому положена доплата к пенсии после 65 лет, обязаны иметь достаточное количество страхового стажа (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин). Если его не хватает, то размер выплаты устанавливают пропорционально имеющемуся стажу и с учетом прожиточного минимума.

Для доплаты люди должны получать пенсию по инвалидности, выслуге лет, возрасту или из-за потери кормильца. Упомянутую доплату Пенсионный фонд назначает самостоятельно, отдельно обращаться не нужно.

В прошлом году выплаты пожилым украинцам повышали уже дважды. В январе их минимальная выплата составляла 2 840 гривень (при минимальной зарплате 7 100 гривень), а в апреле - 3 200 гривень (8 000 гривень минималки).

Хотя в этому году размер минималки не увеличивали, в рамках индексации минимальная пенсия подросла до 3 758 гривень.

Стоит отметить, что тем, кому только исполнится 65 лет, размер выплат поднимут после дня рождения, если их пенсии были меньше гарантированного уровня.

Кроме того, существуют надбавки за возраст. Можно получить:

300 гривень дополнительно - от 70 до 74 лет;

456 гривень - от 75 до 79 лет;

570 гривень - от 80 лет и старше.

Эту надбавку назначают отдельно и она может суммироваться с доплатой, которую выдают, чтоб "дотянуть" пенсию для 65-летних до минималки.

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