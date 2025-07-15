Разработчики из Wrong Organ уверяют, что они могут делать не только "симуляторы ходьбы".

Инди-хоррор Mouthwashing, выпущенный в 2024 году, стал одним из главных открытий инди-сцены. Это симулятор ходьбы в эстетике PS1, игра запомнилась гнетущей атмосферой, космическим ужасом и темами изоляции, зависимости и корпоративной деградации.

Теперь студия Wrong Organ работает над следующим проектом, и, по словам разработчиков, он будет значительно отличаться от Mouthwashing. Как сообщил продюсер Кай Мур изданию Skybox Critics, команда хочет, чтобы её не воспринимали как студию только про симуляторы ходьбы.

Они по-прежнему любят извращённые сюжеты и ретровизуал, но планируют выражать это через другие жанры: "Нам очень нравится эстетика PSX, но то, как эти вещи выражаются в жанрах, которые мы решили развивать, зависит от того, к чему мы склоняемся в творческом плане".

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Геймплейный дизайнер Джеффри Томек добавил, что команда не может просто снова сделать восьмичасовую версию Mouthwashing: Wrong Organ хочет расти и развиваться, исследовать геймплейные идеи, которые помогут построить баланс между сюжетом и механиками:

"Нам нужно перейти на другую сторону ужаса, исследовать игровой процесс и шагнуть в будущее, где, надеюсь, мы сможем создать действительно целостные игры с сюжетным игровым процессом".

Ранее создатель Balatro включил Mouthwashing в свой список любимых инди-игр 2024 года.

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