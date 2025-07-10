Таким образом Маркус Перссон выразил свою поддержку инициативы Stop Killing Games.

Маркус "Notch" Перссон, создавший Minecraft, одну из самых популярных игр в мире, выразил свою поддержку инициативы Stop Killing Games. По его мнению, геймеры должны иметь возможность играть в купленные игры столько, сколько захотят – без ограничений по времени или наличию серверов.

Петиция, которая на момент публикации собрала 1,3 миллиона подписей, обязует разработчиков игр гарантировать постоянный доступ игроков к играм, даже в случае отключения онлайн-сервисов. Одним из недавних примеров стал The Crew – Ubisoft отключила серверы, сделав игру фактически бесполезной.

В судебном деле о закрытии The Crew издатель Ubisoft настаивает, что игроки не владеют купленными играми, а лишь приобретают временную лицензию на их использование.

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Если покупка игры – не владение, то пиратство – не воровство – заявил Notch в своем блоге в X.

Если инициативу Stop Killing Games поддержит Евросоюз, разработчикам придется создавать игры так, чтобы они работали и без интернета, особенно когда тайтлы и DLC были куплены за деньги. В ответ на это многие игровые компании раскритиковали эту инициативу.

Помимо Notch, инициативу поддерживают известные инфлюенсеры, такие как PewDiePie, Cr1TiKaL, xQc и jacksepticeye. В то же время бытует мнение, что публичные сервера представляют серьезную опасность для самих же игроков.

Ранее в GOG напомнили, что приобретенные в их магазине игры нельзя отобрать. Таким образом компания ответила на обновление политики лицензирования Valve в Steam, что "покупка цифровых товаров не дает права на их владение".

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