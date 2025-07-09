В сети предполагают, что это либо ремастер Fallout 3, либо что-то связанное с New Vegas.

Microsoft готовит сразу несколько проектов по Fallout. Об этом рассказал журналист VGC Джордан Миддлер в подкасте Friends Per Second.

По его словам, в разработке находятся несколько игр по Fallout, включая ту, которую фанаты уже давно ждут.

Миддлер не уточнил, о каких именно проектах идёт речь, но отметил, что Microsoft делает на Fallout серьёзную ставку. При этом полноценная новая часть серии выйдет не скоро, сначала Bethesda должна завершить работу над The Elder Scrolls 6.

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По словам Миддлера, та самая ожидаемая игра пока находится на ранней стадии разработки, так что релиза ждать не стоит в ближайшие годы.

После заявления в сети начали появляться догадки, что речь может идти о ремастере Fallout: New Vegas или его духовном наследнике.

Ещё один вероятный кандидат - ремастер Fallout 3. Проект уже всплывал в слитых документах Microsoft для FTC, а недавно известный инсайдер NateTheHate заявил, что переиздание уже находится в разработке, но выйдет не скоро.

Ранее мы рассказывали, что создателя Fallout заставили удалить весь код первой игры. Тиму Кейну угрожали судом, если на его компьютере останутся материалы разработки первого Fallout.

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