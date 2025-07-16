Рассказываем, как приготовить вкусные салаты на зиму из баклажанов.

Консервация свежих овощей - это особое удовольствие. Хотя это может быть сложным, результат того точно стоит. Очень вкусными получаются салаты из баклажанов.

Баклажаны на зиму как грибы и по-корейски - далее в материале.

Баклажаны по-корейски на зиму

Этот пикантный салат будет улетать со стола, а гости попросят рецепт. Для приготовления нужно взять:

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килограмм баклажанов;

150 миллилитров масла (растительного);

чайную ложку соли;

150 граммов сладкого перца;

150 граммов лука;

острый перец;

350 граммов моркови;

100 граммов чеснока;

петрушку;

80 миллилитров уксуса (9%);

50 граммов сахара;

40 граммов приправы для корейской моркови.

Чтоб приготовить баклажаны на зиму, моем их и удаляем все лишнее. Далее нарезаем на брусочки. Обжариваем их на масле до золотистого и выкладываем на салфетки, чтоб убрать лишний жир. Посыпаем солью и откладываем.

Нарезаем перец на соломку, а лук и перец - на полукольца. Морковь натираем, как для корейской. Чеснок под пресс, мелко рубим зелень. Далее смешиваем все это вместе, кроме зелени. Добавляем сахар, уксус и приправу, снова перемешиваем и оставляем на час-два. На этом этапе всыпаем зелень.

Раскладываем салат по банкам. Хватит трех объемом пол литра. Между ними делим сок, который выделится из овощей. Накрываем крышками и стерилизуем. После закипания жидкости в банке засекаем 20 минут.

Закатываем, переворачиваем и оставляем укутанными до остывания. Потом убираем на хранение.

Также стоит попробовать сделать баклажаны как грибы на зиму.

Баклажаны на зиму как грибы без стерилизации

Это самый простой рецепт баклажанов на зиму без стерилизации. Он позволит наслаждаться вкусными овощами всю зиму. Для приготовления берем:

килограмм баклажанов;

850 миллилитров воды для рассола;

полторы столовой ложки уксуса;

два зубчика чеснока;

два лавровых листа;

10 горошин перца;

0,5 чайной ложки сахара;

чайную ложку соли без горки.

Баклажаны промываем и убираем лишнее. Нарезаем их на кружочки, толщиной до сантиметра. Делим их на четыре части или пополам. Перекладываем в миску, засыпаем двумя столовыми ложками соли, перемешиваем и оставляем, чтоб вышла горечь.

Для маринада в кастрюлю наливаем воду, добавляем соль, сахар, уксус лаврушку и перец горошком по рецепту. Нагреваем на сильном огне до закипания. Стоит попробовать маринад на случай, если чего-то не хватает или хочется добавить.

В это время баклажаны заливаем холодной водой и сливаем. Это нужно, чтоб убрать соль и сок. Когда маринад закипит, добавляем половину баклажанов. Затем уменьшаем огонь до среднего и готовим 10 минут. Важно не сварить их в кашу. Пока готовятся, очищенный чеснок нарезаем на крупные кусочки.

Достаем первую партию шумовкой, доводим маринад снова до кипения и отвариваем остальные баклажаны.

Баклажаны раскладываем по стерилизованным банкам. Добавляем туда чеснок и лавровый лист из рассола. Заливаем маринадом и закатываем. Банки переворачиваем крышкой вниз и оставляем остывать укутанными. Храним в холодильнике или погребе.

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