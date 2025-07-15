В Steam стартовал фестиваль автоматизации, неделя скидок для тех, кто обожает строить заводы, прокладывать конвейеры и налаживать производство.
Ивент, начавшийся 14 июля, посвящён играм вроде Factorio, Satisfactory, shapez и других проектов, где вся суть крутится вокруг логистики и ресурсов.
Кроме традиционных скидок, Valve добавила косметику в магазин очков. Пользователи могут забрать анимированный аватар "Берём да кладём", рамку "Конвейерная лента" и стикер "Передача посылки".
Некоторые предложения:
- Satisfactory - 518 гривен (–30%)
- Dyson Sphere Program - 223 гривны (–20%)
- Captain of Industry - 392 гривны (–30%)
- Shapez 2 - 266 гривен (–30%)
- Opus Magnum - 207 гривен (–50%)
- RAILGRADE - 198 гривен (–67%)
- Dawn Apart - 373 гривны (–10%)
- FOUNDRY - 510 гривен (–30%)
- The Crust - 360 гривен (–40%)
- MoteMancer - 359 гривен (–10%)
Фестиваль завершится 21 июля в 20:00.
Ранее мы рассказывали, что исследование показало, зачем Steam-геймеры покупают игры, в которые никогда не будут играть. Steam давно вышел за рамки игровой площадки, превратившись в элемент коллекционирования, так же как "Лего".