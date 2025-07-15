Отдают игры в духе Factorio по хорошим ценам.

В Steam стартовал фестиваль автоматизации, неделя скидок для тех, кто обожает строить заводы, прокладывать конвейеры и налаживать производство.

Ивент, начавшийся 14 июля, посвящён играм вроде Factorio, Satisfactory, shapez и других проектов, где вся суть крутится вокруг логистики и ресурсов.

Кроме традиционных скидок, Valve добавила косметику в магазин очков. Пользователи могут забрать анимированный аватар "Берём да кладём", рамку "Конвейерная лента" и стикер "Передача посылки".

Видео дня

Некоторые предложения:

Satisfactory - 518 гривен (–30%)

Dyson Sphere Program - 223 гривны (–20%)

Captain of Industry - 392 гривны (–30%)

Shapez 2 - 266 гривен (–30%)

Opus Magnum - 207 гривен (–50%)

RAILGRADE - 198 гривен (–67%)

Dawn Apart - 373 гривны (–10%)

FOUNDRY - 510 гривен (–30%)

The Crust - 360 гривен (–40%)

MoteMancer - 359 гривен (–10%)

Фестиваль завершится 21 июля в 20:00.

Ранее мы рассказывали, что исследование показало, зачем Steam-геймеры покупают игры, в которые никогда не будут играть. Steam давно вышел за рамки игровой площадки, превратившись в элемент коллекционирования, так же как "Лего".

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