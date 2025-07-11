Всем поклонникам пошаговых стратегий приготовили отличный подарок.

В цифровом магазине Steam стартовала бесплатная раздача сразу трех игр. На этот раз всем фанатам стратегий приготовили отличный подарок в виде Fantasy General 2, Field of Glory 2: Medieval и Battlestar Galactica Deadlock.

Бесплатная раздача продлится до вечера 17 июля.

Fantasy General II – 1475 грн. Продолжение классической гексагональной стратегии 1996 года с пошаговыми боями, прокачкой юнитов и кампанией о борьбе варваров против Империи. В Steam у игры 81% положительных отзывов.

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Battlestar Galactica Deadlock – 740 грн . Космическая стратегия во вселенной одноименного сериала, где игрок командует флотом Колоний в первой войне с сайлонами, управляя кораблями в 3D-пространстве. Есть многопользовательские битвы в формате "1 на 1".

Field of Glory II: Medieval – 600 грн . Глубокая пошаговая военная стратегия, охватывающая эпоху Высокого Средневековья (1040–1270 гг.), с акцентом на реалистичную тактику, исторические армии и точное воспроизведение сражений.

Ранее исследование показало, зачем ПК-геймеры покупают игры, в которые никогда не будут играть. Steam уже давно вышел за рамки игровой площадки, превратившись в элемент коллекционирования, так же как "Лего".

Свежий опрос Steam показал, на каком ПК играет большинство геймеров. Лидером среди видеокарт является ноутбучная RTX 4060, процессоры AMD становятся все популярнее, а общая доля Windows 11 приближается к 60%.

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