Рассказываем, как изменится пенсия, если продолжить работать после достижения пенсионного возраста.

Пенсионный возраст традиционно воспринимается временем заслуженного отдыха и покоя. Однако в современных реалиях многие украинцы продолжают трудиться.

Сегодня рассмотрим, какая разница в пенсии у работающего и неработающего пенсионера, а также стоит ли отложить отдых.

Стоит ли работать на пенсии

Согласно Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", украинцы, которые достигли возраста для выхода на пенсию, но решили продолжать работать, могут увеличить размер своих выплат.

Видео дня

Если отсрочить выход на покой на срок до 60 месяцев, то за каждый полный месяц (со следующего месяца после достижения пенсионного возраста) выплаты увеличатся на 0,5%. Если этот срок будет превышать 60 месяцев, то можно рассчитывать на 0,75%.

Таким образом за год отсрочки пенсионная выплата вырастет на 6%. Но важно помнить, что учитываются только полные месяцы. В то же время, нет ограничений, до скольки лет можно работать на пенсии. Все зависит от самого человека.

Если человек решил отложить отдых, то нужно обратиться в Пенсионный фонд до достижения соответствующего возраста.

Отдельно выделим, можно ли работать на льготной пенсии или любой другой. Как указывается на сайте ПФУ, повышение выплат за откладывание выхода на отдых касается лишь той пенсии, которую назначают за достижение определенного возраста. Это не касается пенсионных выплат, назначенных по другим законам.

Ранее мы узнавали у адвоката Ивана Хомича про другую сторону вопроса. Он раскрыл, сколько теряет работающий пенсионер в Украине.

Если не выйти на заслуженный отдых в 60, а перенести его на пять лет, то при пенсии в семь тысяч гривень можно потерять 420 тысяч гривень выплат за это время.

Хотя за указанный срок размер выплат вырастет на 45% и достигнет 10 150 гривень (вместо семи тысяч), чтоб "отбить" потерянное понадобится почти 12 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: