Если нет возможности охладить комнату техникой, нужно действовать иначе.

Тридцатиградусная жара негативно влияет на организм украинцев, не привыкших к таким температурам. Из-за экстремально высоких температур мы становимся уставшими, раздражительными, забывчивыми, мучаемся головной болью и плохо спим по ночам. Однако высыпаться все равно нужно, и если вы не знаете, как уснуть в жару без кондиционера - читайте полезные советы в материале.

Почему в жару сложно уснуть

Трудности с засыпанием летом связаны с физиологическими особенностями. Организм человека после захода солнца пытается охладиться, если на улице жарко, и тратит на это силы, вместо того чтобы достичь глубокой фазы сна. Гормон сна, мелатонин, плохо вырабатывается по жаре, даже в темноте, из-за этого человек не высыпается.

Кроме того, духота, отсутствие кислорода, также негативно влияют на сон - тело не может расслабиться. Рано или поздно регулярный недосып и перегрев приведут к проблемам со здоровьем, поэтому нужно выяснить, как уснуть в жару ночью, если нет возможности поставить кондиционер.

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Как уснуть летом в жару - проверенные лайфхаки

Первое, что вы должны сделать перед сном - отключить все возможные источники тепла. Работающий компьютер или телевизор нагревают помещение. Второе - необходимо ограничить попадание солнечных лучей в комнату, для этого можно использовать блэкаут шторы.

Третье правило - обязательно проветрить комнату перед сном. Даже если окна квартиры у вас выходят на одну сторону, можно ненадолго открыть входную дверь. Это поможет создать тягу и немного "погонять" воздух. Окна на ночь лучше оставить открытыми, если смущают насекомые - установить москитные сетки.

Четвертый момент, который нужно запомнить, связан с постельным бельем. Абсолютно во всех без исключения случаях простыни, наволочки и пододеяльники должны быть из натуральных тканей, а летом - особенно. У хлопка и льна хорошая терморегуляция и циркуляция воздуха. Если, несмотря на качественное постельное белье, вам все равно "жарко от кровати", осмотрите матрас. Возможно, вы положили его "зимней" стороной кверху, или просто его обивка из синтетики.

Пятый совет, о котором почти никто не говорит, но вы обязаны запомнить, что делать - если не можешь уснуть в жару, прими горячий душ. Это может показаться странным, но перед тем как отходить ко сну, важно пять-десять минут постоять под струей горячей воды. Таким образом вы создадите эффект искусственного перегрева, запуская процессы охлаждения в организме. Тело начнет активно стараться снизить температуру до 36,6 градусов, а то и ниже. Этого должно хватить, чтобы мозг не успел "осознать жару", а вы смогли уснуть.

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