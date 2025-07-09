Официальные сервера Rockstar смогут вмещать до 95 человек одновременно.

На фоне приближающегося релиза GTA 6 в сети начали появляться слухи о следующей итерации мультиплеера, условной GTA 6 Online.

Информацию опубликовал бывший редактор французского фан-сайта Rockstar Mag под псевдонимом Fravilys. По его словам, GTA6MP, так называют проект внутри компании, находится в продвинутой стадии разработки.

Одним из главных нововведений должно стать бесшовное взаимодействие между игроками из разных сессий, без загрузок и выхода из своего мира. Текущая цель - 96 игроков на сервер, но пока что внутренняя сборка работает на 64.

Видео дня

Для сравнения, GTA Online сейчас поддерживает до 32 человек на сессии, но неофициальные RP-серверы уже давно экспериментируют с масштабом. Есть карты, где одновременно могут играть 200, 700 или даже более 2000 человек. Правда, при таком количестве игра быстро становится хаотичной, и вряд ли Rockstar пойдёт на такие цифры в официальной версии.

Тем не менее, логично предположить, что студия захочет расширить пределы стандартной сессии, тем более после покупки FiveM и интереса к ролевым серверам.

Релиз GTA 6 состоится только в следующем году – 26 мая 2026 года. Игра будет доступна на PS5 и Xbox Series.

Ранее мы рассказывали, что утечка о GTA 6 подтверждает более 700 зданий, пять сюжетных глав и многое другое.

Вас также могут заинтересовать новости: