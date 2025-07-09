Пока одни геймеры ждут новостей об игре, другие буквально идут на крайности, чтобы узнать о ней что-то раньше остальных. Один особенно настырный фанат попытался подглядеть за процессом разработки Ghost of Yotei.
В сети на короткое время появилась запись, сделанная из окна отеля напротив штаб-квартиры студии Sucker Punch в Вашингтоне. Автор ролика утверждал, что поймал одного из разработчиков за работой, якобы это даёт возможность приоткрыть завесу тайны над грядущей игрой.
Но идея не зашла. Пользователи назвали поведение автора странным и даже потенциально незаконным. Некоторые и вовсе высмеяли "сенсационность" находки: "Разработчик работает в офисе студии - вот это поворот".
Sony проведёт презентацию State of Play, посвящённую Ghost of Yotei, 10 июля. Полноценный релиз же запланирован на 2 октября. Игра станет эксклюзивом Playstation 5.
Ранее мы рассказывали, что Playstation показала трейлер коллекционного издания Ghost of Yotei, набор получился богатым и обойдётся в 250 долларов. В коробке окажется маска Призрака, которую носит главная героиня Ацу, а также пояс с именами шестерых преступников, убивших её семью.