Рассказываем, чем обработать помидоры для лучшего плодоношения, а также как их нужно поливать.

В июле помидоры начинают радовать первыми плодами, поэтому, чтобы повысить урожайность, для них сейчас важен правильный уход. Но, если в начале лета томатам требовался азот для роста, то теперь его переизбыток может навредить - растение будет давать ботву, а не плодоносить. Рассказываем, чем подкормить помидоры для лучшего плодоношения и как не навредить урожаю.

Чем подкормить помидоры для плодоношения в июле

Чтобы помидоры радовали богатым урожаем, важно не забывать о подкормках. Они помогают кустам правильно развиваться, обильно цвести, формировать крепкие завязи и ускоряют созревание плодов.

В июле томатам нужны фосфор и калий - можно купить готовые комплексные удобрения, но натуральные тоже хорошо себя зарекомендовали и доказали эффективность на грядках. Популярностью среди дачников пользуется зольный настой.

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Как поливать помидоры в июле зольным настоем

Для приготовления берут:

1 стакан древесной золы (ее нужно просеять);

10 л горячей воды.

Золу заливают водой и оставляют на сутки, время от времени помешивают, а затем процеживают.

Поливают по 1-1,5 литра под корень, но уже после основного полива водой.

Кроме золы, томаты также можно подкормить дрожжами, но они работают иначе: не питают растения, а ускоряют их рост, что, впрочем, тоже отражается на плодоношении.

Как подкормить помидоры дрожжами

Для приготовления берут:

1 пакетик сухих дрожжей;

2 ст. л. сахара;

10 л воды.

Дрожжи смешивают с сахаром, добавляют немного теплой воды, чтобы получилась жидкая смесь, а затем ее растворяют в ведре воды. Вместо сухих можно взять 100 г свежих дрожжей и растворить их в ведре воды.

Поливают по 0,5 л под кустик.

Если говорить о том, как часто поливать помидоры в июле, то это зависит от погоды: обычно 1-2 раза в неделю, в жару - 3 раза в неделю. В теплице нужно поливать чаще - раз в 2-3 дня, так как там почва быстрее пересыхает. Томаты любят капельный полив, если же такого нет, то просто поливайте под корень, а затем рыхлите землю.

И не забывайте главное правило полива для всех культур: лучше реже, но больше, чем понемногу и часто.

И еще один совет: собирайте урожай томатов сразу по мере созревания, а если вы бываете на участке нечасто, то срывайте и почти поспевшие – их можно дома положить на дозаривание. Дело в том, что зрелые томаты (точно так же, как и огурцы), отнимают у растения силы и не дают созревать новым маленьким помидорчикам.

Ранее мы также рассказывали, что дает сыворотка для томатов и как ее использовать.

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