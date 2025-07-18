В июле помидоры начинают радовать первыми плодами, поэтому, чтобы повысить урожайность, для них сейчас важен правильный уход. Но, если в начале лета томатам требовался азот для роста, то теперь его переизбыток может навредить - растение будет давать ботву, а не плодоносить. Рассказываем, чем подкормить помидоры для лучшего плодоношения и как не навредить урожаю.
Чем подкормить помидоры для плодоношения в июле
Чтобы помидоры радовали богатым урожаем, важно не забывать о подкормках. Они помогают кустам правильно развиваться, обильно цвести, формировать крепкие завязи и ускоряют созревание плодов.
В июле томатам нужны фосфор и калий - можно купить готовые комплексные удобрения, но натуральные тоже хорошо себя зарекомендовали и доказали эффективность на грядках. Популярностью среди дачников пользуется зольный настой.
Как поливать помидоры в июле зольным настоем
Для приготовления берут:
- 1 стакан древесной золы (ее нужно просеять);
- 10 л горячей воды.
Золу заливают водой и оставляют на сутки, время от времени помешивают, а затем процеживают.
Поливают по 1-1,5 литра под корень, но уже после основного полива водой.
Кроме золы, томаты также можно подкормить дрожжами, но они работают иначе: не питают растения, а ускоряют их рост, что, впрочем, тоже отражается на плодоношении.
Как подкормить помидоры дрожжами
Для приготовления берут:
- 1 пакетик сухих дрожжей;
- 2 ст. л. сахара;
- 10 л воды.
Дрожжи смешивают с сахаром, добавляют немного теплой воды, чтобы получилась жидкая смесь, а затем ее растворяют в ведре воды. Вместо сухих можно взять 100 г свежих дрожжей и растворить их в ведре воды.
Поливают по 0,5 л под кустик.
Если говорить о том, как часто поливать помидоры в июле, то это зависит от погоды: обычно 1-2 раза в неделю, в жару - 3 раза в неделю. В теплице нужно поливать чаще - раз в 2-3 дня, так как там почва быстрее пересыхает. Томаты любят капельный полив, если же такого нет, то просто поливайте под корень, а затем рыхлите землю.
И не забывайте главное правило полива для всех культур: лучше реже, но больше, чем понемногу и часто.
И еще один совет: собирайте урожай томатов сразу по мере созревания, а если вы бываете на участке нечасто, то срывайте и почти поспевшие – их можно дома положить на дозаривание. Дело в том, что зрелые томаты (точно так же, как и огурцы), отнимают у растения силы и не дают созревать новым маленьким помидорчикам.
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