Подробности, название и дата показа: в сеть попала порция слухов о The Elder Scrolls 6

Bethesda анонсировала шестые "Свитки" еще в 2018 году. С тех пор, кроме единственного 30-секундного тизера, геймеры больше ничего не видели.

The Elder Scrolls 6 будет более иммерсивной, чем "Скайрим", и получит поддержку быстрых загрузок, а первые кадры долгожданной RPG могут показать на одной из летних конференций. Об этом сообщил известный инсайдер Extas1s.

По его информации, события TES 6 развернутся в провинции Хаммерфелл с 12-13 крупными городами. Геймерам будут доступны морские сражения, подводные исследования и механика строительства кораблей, которая частично перекочует из Starfield.

Что ждет игроков в новой TES б:

Игра будет более иммерсивной, чем "Скайрим", а томительных загрузок вроде как не будет.

The Elder Scrolls 6 получит подзаголовок Hammerfell, показ состоится в июле.

В игру вернутся драконы. Еще появится возможность выстраивать свои замки и деревни недалеко от одного из крупных городов, коих будет, как заявляется, дюжина или чуть больше.

Система прогрессии претерпят изменения – авторы отказались от привычных классов.

Боевые механики значительно улучшены.

Видео дня

TES VI была анонсирована еще в 2018 году, За 6 лет мы получили лишь 30-секундный тизер и обещания о том, что TES 6 превзойдет Skyrim. Ни одного геймплейного кадра, да в целом официальных новостей пока не было.

Гейм-директор Bethesda Тодд Говард в 2023 году упоминал, что создание новой TES займет еще "пять с лишним лет", то есть даже при самом оптимистичном раскладе игра выйдет в 2028 году.

Ожидается, что до релиза TES 6 выйдет некий другой проект по вселенной Свитков. Таковым может стать ремейк/ремастер четвертой части, который может выйти уже этим летом.

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