Подробности, название и дата показа: в сеть попала порция слухов о The Elder Scrolls 6

The Elder Scrolls 6 будет более иммерсивной, чем "Скайрим", и получит поддержку быстрых загрузок, а первые кадры долгожданной RPG могут показать на одной из летних конференций. Об этом сообщил известный инсайдер Extas1s.
По его информации, события TES 6 развернутся в провинции Хаммерфелл с 12-13 крупными городами. Геймерам будут доступны морские сражения, подводные исследования и механика строительства кораблей, которая частично перекочует из Starfield.
Что ждет игроков в новой TES б:
- Игра будет более иммерсивной, чем "Скайрим", а томительных загрузок вроде как не будет.
- The Elder Scrolls 6 получит подзаголовок Hammerfell, показ состоится в июле.
В игру вернутся драконы. Еще появится возможность выстраивать свои замки и деревни недалеко от одного из крупных городов, коих будет, как заявляется, дюжина или чуть больше.
- Система прогрессии претерпят изменения – авторы отказались от привычных классов.
- Боевые механики значительно улучшены.
TES VI была анонсирована еще в 2018 году, За 6 лет мы получили лишь 30-секундный тизер и обещания о том, что TES 6 превзойдет Skyrim. Ни одного геймплейного кадра, да в целом официальных новостей пока не было.
Гейм-директор Bethesda Тодд Говард в 2023 году упоминал, что создание новой TES займет еще "пять с лишним лет", то есть даже при самом оптимистичном раскладе игра выйдет в 2028 году.
Ожидается, что до релиза TES 6 выйдет некий другой проект по вселенной Свитков. Таковым может стать ремейк/ремастер четвертой части, который может выйти уже этим летом.