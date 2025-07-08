Игра станет доступна для покупки уже 17 июля.

В Саудовской Аравии официально разрешили к продаже Grand Theft Auto 5. Управление по регулированию медиа выдало игре возрастной рейтинг 21+, и она поступит в магазины уже 17 июля. То же самое касается и ОАЭ.

До этого момента GTA 5 не продавалась в регионе официально, потому что так и не получила возрастной рейтинг из-за взрослого контента. Представитель регулятора в соцсетях назвал это событие почти невозможным, но радостным.

Правда, пока неясно, появится ли в местной версии всё оригинальное содержимое. Например, есть шанс, что из GTA Online уберут казино, как это уже делали в некоторых странах.

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Параллельно Саудовская Аравия всё активнее впускает к себе западные развлечения: здесь проводят Формулу-1, турниры по Valorant и Call of Duty, а теперь ещё и GTA в магазинах.

Зато теперь есть все шансы, что GTA 6 сразу начнёт продаваться в Саудовской Аравии.

Ранее мы рассказывали, что новый трейлер GTA 6 установил абсолютный рекорд, опередив фильмы Marvel. Rockstar говорит, что это крупнейший запуск видеоролика в истории.

Кроме того, недавно бывший сотрудник Rockstar рассказал сюжеты старых отменённых версий GTA 6. Всего было 3 сценария, но в компании их посчитали слишком мрачными.

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