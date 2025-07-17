Рассказываем, как приготовить дома эффективное удобрение.

Кабачки при своевременной подкормке будут плодоносить все лето. Чтоб собирать плоды мисками, нужно дать растениям все необходимое.

Мы разобрались, чем подкормить кабачки для плодоношения.

Чем удобрять кабачки в июле

Во второй месяц лета происходит активное плодоношение, а потому кустам нужна подкормка для поддержания роста, формирования завязей и плодов.

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Есть множество хороших вариантов, чем полить кабачки для плодоношения. Так, можно приготовить настой из коровяка или куриного помета. Это органическая подкормка, богатая азотом, калием и фосфором. Чтоб ею воспользоваться, нужно взять литр коровяка на ведро воды или столько же помета на 15 литров воды. Настаиваем несколько дней и поливаем под корень раз в две недели.

Также можно внести под каждый куст одну-две горсти золы и слегка разрыхлить либо сделать настой. Для него стакан средства добавляем в ведро воды и настаиваем сутки. Поливаем под корень.

Для укрепления корней и ускорения роста стоит попробовать дрожжевую подкормку. В литр воды всыпаем две столовые ложки сахара и пачку сухих дрожжей. Оставляем на два часа и разбавляем в соотношении 1 к 5 для полива.

Чтоб повысить иммунитет и обеспечить кабачкам сбалансированное питание, стоит сделать настой из крапивы. Берем ведро этой травы, всыпаем стакан золы и заливаем водой. Настаиваем неделю и разводим 1 к 10 для полива.

Калий и магний также будут полезны для кабачков. Настой из банановой кожуры поможет удобрить овощи.

Берем кожуру двух-трех фруктов, заливаем литром воды и настаиваем два дня. Вносим под каждый куст 0,5 л раз в две недели.

Заниматься подкормкой стоит утром или вечером. Удобрять стоит не чаще, чем раз в 10 дней, чередуя зольный раствор с органическими. Каждый может сам выбрать, чем удобрить кабачки в июле. Любой из этих настоев будет полезным для растений.

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