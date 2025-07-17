Кабачки при своевременной подкормке будут плодоносить все лето. Чтоб собирать плоды мисками, нужно дать растениям все необходимое.
Мы разобрались, чем подкормить кабачки для плодоношения.
Чем удобрять кабачки в июле
Во второй месяц лета происходит активное плодоношение, а потому кустам нужна подкормка для поддержания роста, формирования завязей и плодов.
Есть множество хороших вариантов, чем полить кабачки для плодоношения. Так, можно приготовить настой из коровяка или куриного помета. Это органическая подкормка, богатая азотом, калием и фосфором. Чтоб ею воспользоваться, нужно взять литр коровяка на ведро воды или столько же помета на 15 литров воды. Настаиваем несколько дней и поливаем под корень раз в две недели.
Также можно внести под каждый куст одну-две горсти золы и слегка разрыхлить либо сделать настой. Для него стакан средства добавляем в ведро воды и настаиваем сутки. Поливаем под корень.
Для укрепления корней и ускорения роста стоит попробовать дрожжевую подкормку. В литр воды всыпаем две столовые ложки сахара и пачку сухих дрожжей. Оставляем на два часа и разбавляем в соотношении 1 к 5 для полива.
Чтоб повысить иммунитет и обеспечить кабачкам сбалансированное питание, стоит сделать настой из крапивы. Берем ведро этой травы, всыпаем стакан золы и заливаем водой. Настаиваем неделю и разводим 1 к 10 для полива.
Калий и магний также будут полезны для кабачков. Настой из банановой кожуры поможет удобрить овощи.
Берем кожуру двух-трех фруктов, заливаем литром воды и настаиваем два дня. Вносим под каждый куст 0,5 л раз в две недели.
Заниматься подкормкой стоит утром или вечером. Удобрять стоит не чаще, чем раз в 10 дней, чередуя зольный раствор с органическими. Каждый может сам выбрать, чем удобрить кабачки в июле. Любой из этих настоев будет полезным для растений.