Если пес агрессивный, нужно знать, как себя вести.

В крупных городах Украины сейчас почти нет бродячих собак, но иногда все же можно встретить такого бездомного рядом с гаражными или дачными кооперативами, да и просто во дворе. Кинолог-инструктор, специалист по поведению собак, соучредитель школы Pink Puppy Рия Смульская в комментарии УНИАН рассказала, какая защита от бродячих собак является самой эффективной.

Средства защиты от бродячих собак, если они не агрессивны

Смульская говорит, что если за вами просто следует бродячая собака - не проявляет ни чрезмерного дружелюбия, ни заинтересованности, ни агрессии, то не стоит ничего делать, поскольку это просто еще одно живое существо следует тем же маршрутом, что и вы:

"Представьте себе, что к вам просто пристроился еще один пешеход и просто молча идет в том же направлении".

В том случае, если собака не предпринимает никаких активных действий в сторону человека, то и человеку не стоит ничего делать. Скорее всего, пес проследит за вами какую-то часть маршрута, а затем пойдет по своим делам. Скорее всего, считает Смульская, собака будет вас сопровождать в пределах своей территории.

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Если же рядом пес, который проявляет чрезмерное дружелюбие, - ластится, скачет на ноги, тогда ваши действия должны зависеть от того, хотите вы общаться с животным или нет. В том случае, если вам такой контакт неприятен, то стоит просто развернуться к собаке спиной и начать отходить. Псы достаточно четко понимают язык тела. Дружелюбная собака, увидев, что вы развернулись к ней спиной и направляетесь в своем направлении, поймет, что вы ее игнорируете, и есть очень малая вероятность, что после этого она за вами будет очень навязчиво следовать. Пес посмотрит на вас и пойдет себе дальше. Если же вам контакт с животным приятен, то можете его просто почесать.

Если вы не уверены, что неподалеку вас именно дружественная бродячая собака, то лучше не акцентируя внимания на животном (не пялиться, не останавливаться напротив с жестким взглядом), просто спокойно пройти мимо или, по возможности, обойти по дуге, насколько это позволяет пространство. Нужно спокойно идти в своем направлении и при этом быть повернутым к собаке боком, а не передом, и не иметь с ней прямого зрительного контакта. Как вы не знаете, чего ожидать от собаки, так и она не знает ваших намерений - если вы покажете, что только следуете транзитом, то она не должна вас атаковать. Такие простые средства защиты от бродячих собак являются эффективными и гуманными.

То, что человек повернут к животному боком, говорит кинолог, это свидетельствует о том, что он проходит мимо пса и не имеет к нему никакого дела, а проход дугой - сигнал примирения, который показывает, что человек не хочет ни контакта, ни конфликта. То, что человек не смотрит прямо на собаку, означает, что он не приглашает ее к взаимодействию. Прямой внимательный взгляд, совмещенный с тем, что вы остановитесь и повернетесь передом к собаке, собака может трактовать как вызов или провокацию.

Спокойная собака может просто развернуться и уйти, а возбужденный пес или тот, которому страшно, возможно, начнет проявлять активную оборонительную реакцию - лаять с выпадами в сторону человека, и может даже с перепугу укусить. Когда собакам страшно, они отгоняют то, что их испугало.

Люди, которые боятся собак, часто действуют так - подходят близко к хозяевам с псами, прямо смотрят на животных, могут еще и шуметь, поэтому животное начинает активно обороняться. А из-за этого мог возникнуть очень распространенный миф - якобы собаки чувствуют страх людей и нападают на тех, кто их боится. На самом же деле собаки тонко понимают язык тела людей, а люди его редко анализируют.

Как защититься от нападения бродячих собак

По словам Смульской, очень опасно, когда агрессивная собака внезапно начинает атаковать людей на велосипедах или мотоциклах, которые проезжают мимо нее. Для таких псов мотоциклисты и велосипедисты являются триггером, который будоражит их инстинкт добытчика добычи. Такие агрессивные псы почти всегда находятся на конкретном участке территории, и не преследуют километрами мотоциклистов или велосипедистов или автомобили. Просто, когда мимо их участка проезжают люди на этих транспортных средствах, они пытаются укусить или самого человека, если есть возможность, или, к примеру, спицы или шины. Такие собаки действуют инстинктивно, "охотятся", и чтобы такое проявление агрессии прекратилось, нужен очень сильный стимул.

Эксперт порекомендовала одно средство от бродячих собак - она говорит, что можно прыгнуть в такую собаку из баллона со сжатым воздухом, который издает очень громкое неприятное шипение (его используют, чтобы отпугивать от себя животных). Этот баллон очень легкий, в нем нет никаких веществ, а только сжатый воздух. Очень классно против собак иногдасрабатывает обычный зонт-автомат - его можно во время движения открыть в сторону собаки и так отпугнуть животное. Можно также опрыскать собаку водой из бутылки.

Если же вы уже в дороге, и на вас бежит агрессивная собака, нужно максимально грубым голосом кричать, например, "эй", "пошел вон", "отойди", а также отмахиваться от животного свободной рукой. Таким образом вы как бы говорите собаке: "Нет, я против такого взаимодействия и буду тебя отгонять". На некоторых собак это имеет хорошее влияние - они продолжают обгавкивать транспортное средство, но держатся на расстоянии несколько метров.

В том случае, если вы знаете, что будете проезжать мимо участка, где есть такой агрессивный пес, то можете остановиться перед ним, набрать в карман горсть камешков и просто потом швырнуть несколько камешков подряд в сторону собаки, чтобы удержать животное на дистанции.

Если вы увидите, что за собакой есть металлический забор, то швыряйте камни именно в ограждение. Во-первых, собака увидит, что вы что-то в нее швыряете, а еще и услышит резкий звук, и из-за этого смутится, а вы получите время, которого должно хватить, чтобы проехать мимо. Кинолог считает, что такая собака не будет бежать километрами за человеком, лаять и кусать. Обычно они проявляют агрессию на небольшой территории - это выезд, заезд или участок проезда мимо проходной.

По опыту Смульской, бродячие псы редко атакуют людей с целью нанести им вред, такие случаи были, но они очень редки:

"Чаще всего уличные собаки просто лают, чтобы прогнать людей с их территории".

Чаще людям наносят вред именно чьи-то собаки, которые сбежали с закрытой территории.

Если взрослого или ребенка пытается атаковать собака, есть метод, как защитить ребенка от бродячих собак - нужно повернуться к псу передом, максимально выпрямиться, снять, к примеру, сумку, куртку или рубашку, выставить вперед, делать выпад в сторону пса, прямо топать на него ногой, кричать "пошел прочь" и отмахиваться от животного, и, отступая, постепенно отходить в том направлении, которое вам нужно. Вдруг что - собака будет кусать ближайший к себе предмет. Таким образом можно выйти за пределы территории собаки, и она перестанет вами интересоваться.

Если вы понимаете, что пес хочет вас серьезно покусать, тогда подумайте, чем защититься от бродячих собак - постарайтесь запихнуть свою вещь ему в зубы, отдать ему и, пока он несколько секунд будет занят этой вещью, лезьте на любое возвышение, которое есть рядом - можно залезть на крышу авто, на забор, на дерево, и зовите на помощь людей.

справка Рия Смульская Кинолог-инструктор, специалист по поведению собак, соучредитель школы Pink Puppy Училась в Национальном университете "Киево-Могилянская академия" по специальности "Экология". Имеет более 10 лет опыта работы с собаками и их хозяевами - от проведения групповых занятий на площадке до адаптации животных из приюта и выступлений в спортивных соревнованиях. Имеет трех беспородных собак, поэтому знает, какие вызовы стоят перед владельцами животных с улиц и приютов.

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