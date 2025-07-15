В середине лета овощи нуждаются в определенных удобрениях.

Именно в июле огурцы вступают в фазу активного плодоношения. Урожай можно собирать ведрами, если знать, чем подкормить огурцы для роста и как это делать. Лучшие подкормки, которые увеличат урожай в несколько раз - в материале УНИАН.

Чем подкормить огурцы в июле - варианты

Есть несколько способов, чем и как подкормить огурцы для плодоношения. Основная задача - укрепить иммунитет, защитить овощи от вредителей и усилить рост. С такими задачами справляются не только покупные, но и самодельные удобрения.

Калийное

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По словам многих огородников, самый важный компонент июльских подкормок для огурцов - это калий. Он способен не только наращивать зеленую массу и формировать завязи, но и поможет не заболеть. Калийное удобрение для плодоношения огурцов можно приготовить самостоятельно из подручных материалов. Для этого выложите в миску или пластиковый таз:

три столовых ложки крахмала;

кожуру с двух сырых картофелин (сам овощ тоже нарезать);

нарезанную кожуру с двух переспелых бананов (сам фрукт тоже измельчить);

две средних натертых сырых свеклы;

два литра воды.

Настаивать такое удобрение нужно 24 часа. Затем получившуюся жидкость слить в отдельную емкость без кожуры картошки, банана и кусочков свеклы. Ни в коем случае нельзя подкармливать огурцы ошметками, из которых вы делали удобрение. Они, попав в грунт, будут там гнить и привлекать насекомых.

Один литр готового настоя, который у вас получился, нужно разбавить в 9 литрах чистой воды и по одной полулитровой банке поливать под куст огурцов до конца плодоношения.

Аминокислотное

Такое удобрение огурцы тоже очень любят. Благодаря аминокислотной подкормке овощи активно плодоносят, не болеют, не привлекают вредителей. Это хороший вариант, чем подкормить огурцы для роста между калийными удобрениями. Вам нужно смешать:

200 мл крутого кипятка;

11 граммов дрожжей;

50 капель салициловой кислоты.

Смесь перемешать, потом влить 50-100 мл кефира или молока, снова перемешать. Настаивать удобрение не нужно - сразу набирайте полулитровой банкой жидкость и поливайте огурцы под корень.

Древесная зола

Еще одно обязательное удобрение в июле - древесная зола. Это универсальный компонент, его можно применять по-разному. Одни огородники сыпят прямо под куст, другие гасят уксусом 70% 1 ст.л на 200 мл и стакан золы, перемешивают и сразу поливают посадки. Кроме того, золу можно заваривать кипятком, настаивать несколько дней и только потом поливать под корень. Преимущество такого удобрения в том, что ее применяют уже несколько десятилетий, и всегда огородники довольны результатом.

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