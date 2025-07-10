Steam давно вышел за рамки игровой площадки, превратившись в элемент коллекционирования, так же как "Лего".

Аналитик игровой индустрии Крис Зуковски утверждает, что подавляющее большинство Steam-геймеров покупают игры, в которые никогда не будут играть. В особенности это касается проектов, продаваемых по "вкусным" скидкам в рамках различных распродаж.

Исследование Steam-библиотек показывает, что в среднем игроки запускают лишь около 48,5% своих игр, остальное состоит из "мертвых" тайтлов. При этом многие покупают новые игры не из-за острого желания поиграть, а по принципу "на распродаже же" или "может когда-нибудь пригодится".

По словам аналитика, Steam уже давно вышел за рамки игровой платформы, превратившись в элемент коллекционирования, так же как коробки с Lego, не собранные модели Warhammer или клубки пряжи у вязальщиц.

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Valve, по сути, решила проблему, с которой боролась Netflix: как продавать людям, которым доступно так много развлечений, что у них не хватает времени в сутках, чтобы играть и смотреть.

Это поведение геймеров и оправдывает 30% комиссию Valve, в то время как у EGS комиссия для разработчиков составляет 12% от выручки. Зуковски также добавляет: чтобы добиться успеха в Steam, разработчикам важно не только создать хороший продукт, но и иметь реалистичное представление о своей аудитории.

Не все, кто покупает вашу игру, являются заядлыми фанатами. Скорее всего, ваша игра – просто еще один кирпичик в их цифровой башне из несбывшихся намерений – заключает Зуковски.

Любой желающий может проверить, сколько игр "пылится" в его библиотеке, используя инструмент SteamDB Collection Calculator – самопроверка, которая может оказаться отрезвляющей для многих геймеров.

Ранее аналитики выяснили, какие жанры игр в Steam самые популярные. Только на экшены приходится 58% выручки. Второе место у RPG/

Свежий опрос Steam показал, на каком ПК играет большинство геймеров. Лидером среди видеокарт является Nvidia RTX 4060, процессоры AMD становятся все популярнее, а общая доля Windows 11 приближается к 60%.

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